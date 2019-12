Gevaarlijke stoffen in lippenbalsems

Het Belgische Test-Aankoop en het Duitse Stiftung Warentest ontdekten dat er in verschillende merken lippenbalsem minerale oliën worden gebruikt die twee bepaalde koolwaterstoffen bevatten: MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons). MOAH’s zijn mogelijk kankerverwekkend. MOSH kan zich ophopen in het vetweefsel van het lichaam en zo gezwellen (goed- en kwaadaardig) in lever, milt of lymfeklieren veroorzaken.

In huidverzorgingsproducten zijn MOSH en MOAH’s veilig, maar in lippenbalsems zijn ze mogelijk schadelijk voor de gezondheid omdat consumenten ze kunnen inslikken. De hoeveelheid lippenstift die consumenten binnenkrijgen, kan behoorlijk oplopen: regelmatige gebruikers krijgen algauw zo’n 20 gram lippenstift- of balsem per jaar binnen.

‘Potentieel zorgwekkend’

Hoe schadelijk MOAH’s en MOSH precies zijn, is nog niet bekend. Het Europese onderzoeksinstituut EFSA (European Food Safety Authority) schat de hoeveelheid MOSH die consumenten alleen al via hun voeding binnenkrijgen als ‘potentieel zorgwekkend’. Wie daarnaast regelmatig lippenbalsem gebruikt, krijgt natuurlijk nog meer van deze ongewenste stof binnen. Over MOAH’s is de EFSA nog kritischer: die mogen volgens het instituut niet in levensmiddelen voorkomen omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn

Ook bekende merken

Onder de lippenbalsems die volgens de Belgische en Duitse consumentenorganisaties schadelijke ingrediënten bevatten, zitten een aantal merken die ook in Nederland bekend zijn, zoals Labello, Eucerin, Bebe, Blistex, The Body Shop, Yves Rocher en Vaseline. In België en Duitsland worden mogelijk andere versies van deze lippenbalsems verkocht. En niet alle producten die in Nederland in de winkel liggen, zijn in het onderzoek van Test-Aankoop en Stiftung Warentest meegenomen. Ook kan de samenstelling van de Nederlandse producten anders zijn.

Update 27 september 2017

Consumenten kunnen wel de ingrediëntenlijst van hun lippenbalsem nakijken. MOSH en MOAH kunnen in minerale oliën voorkomen. Minerale oliën zijn te herkennen op de ingrediëntenlijst onder deze namen:

Cera microcristallina

Ceresin

(Hydrogenated) Microcrystalline wax

(Hydrogenated) Polyisobutene

Mineral oil

Ozokerite

Paraffinum (liquidum)

Petrolatum

Polyethylene

Polybutene

Veilig smeren

Gelukkig zijn er ook lippenbalsems die consumenten zonder risico kunnen gebruiken. Uit de test bleken de onderzochte producten van Dr. Hauschka, Lavera, Lidl, Hema, Rituals en Weleda veilig. Deze balsems bevatten alleen plantaardige oliën en vetten, zoals sheaboter en bijenwas. Wie niet de ingrediëntenlijst wil doorpluizen, kan ook letten op het BDIH-logo voor natuurlijke cosmetica. Balsems met dit logo zijn vrijwel altijd vrij van de gevaarlijke minerale oliën.

