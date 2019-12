Hypotheek24 moet van RCC reclame aanpassen

Nieuws|De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de Consumentenbond in het gelijk gesteld in een klacht tegen tussenpersoon Hypotheek24.nl. Op zijn website beweerde de bemiddelaar: ‘We vergelijken onafhankelijk alle hypotheekverstrekkers en bieden dus altijd de laagste rente’. Onderzoek van de Consumentenbond liet zien dat hier geen sprake van was.

De misleidende informatie van hypotheek24.nl kwam aan het licht door een steekproef van de Consumentenbond naar de kwaliteit van hypotheekadviseurs. De RCC vindt de reclame-uiting in strijd met wat er in artikel 7 NRC over opgetekend is en beveelt hypotheek24.nl om niet meer zo reclame te maken. De aanpassingen die Hypotheek24 .nl na de klacht aan de reclame-uiting aanbracht, nemen het misleidende karakter volgens de RCC niet weg.

Dienstverleningsdocument

De Consumentenbond wil met de klacht de aandacht vestigen op de gebrekkige wijze waarop financieel dienstverleners hun klanten informeren over de aard, reikwijdte en prijs van advies- en bemiddeldiensten. Het dienstverleningsdocument, dat volgens de wet verplicht aan consumenten gegeven moet worden, is in de praktijk vrijwel nutteloos, als het al wordt verstrekt.

De Consumentenbond wil dat de politiek zich sterk maakt voor een betere informatieverschaffing aan consumenten en gaat hiervoor pleiten bij de evaluatie van het verbod op het betalen van provisies door aanbieders aan financieel tussenpersonen en adviseurs.

