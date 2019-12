Hypotheekadvies moet beter

Nieuws|Een steekproef van de Consumentenbond met mysteryshoppers laat zien dat hypotheekadviestrajecten gebreken vertonen. Met name de onduidelijkheid over het aantal geldverstrekkers dat door hypotheekadviseurs wordt vergeleken stuit de Consumentenbond tegen de borst.

Bij hypotheekvergelijkingssite Hypotheek24 kunnen klanten een hypotheek afsluiten zonder advies, voor €650. Op de website staat in koeienletters: ‘We vergelijken onafhankelijk álle hypotheekverstrekkers en bieden dus altijd de laagste rente’. Die belofte maakt Hypotheek24 niet waar. De site doet slechts zaken met negen hypotheekaanbieders. Tegen Hypotheek24 dient de Consumentenbond daarom een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Bij de Rabobank staat in het algemene dienstverleningsdocument (dvd) over hypotheken en op de website: ‘Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders’. Maar Rabobank adviseert vrijwel uitsluitend verzekeringen van Interpolis. Volgens de bank: ‘In specifieke situaties kan het voorkomen dat wij klanten een andere aanbieder aandragen’.

Dienstverleningsdocument

‘De uitkomsten illustreren dat sommige financieel dienstverleners consumenten slecht informeren over de aard, reikwijdte en prijs van advies- en bemiddeldiensten', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Zo is het dienstverleningsdocument, dat volgens de wet verplicht aan consumenten geven moet worden, in de praktijk vrijwel nutteloos, als het al wordt verstrekt'. De Consumentenbond gaat het probleem aan de orde stellen bij de politiek, bijvoorbeeld bij de evaluatie later dit jaar van het verbod op het betalen van provisies door aanbieders aan financieel tussenpersonen en adviseurs. Combée: ‘We willen dat de politiek zich dan sterk maakt voor een betere informatieverschaffing aan consumenten’. Het volledige verhaal van de mysteryshoppers is te lezen in de Consumentengids van april 2017.

