Malafide kortingsdiensten gebruiken goede naam webwinkels

De meldingen gaan onder meer over Winkelenensparen.nl dat consumenten benadert nadat zij iets hebben besteld bij bijvoorbeeld BCC, Ticketmaster, Vliegtickets.nl en Ebay. Klagers melden dat zij op het verkeerde been worden gezet doordat het lijkt alsof het aanbod afkomstig is van de webwinkel waar zij zojuist iets hebben gekocht. Bovendien voelen zij zich misleid, doordat de aangeboden kortingsdienst of het besparingsprogramma in eerste instantie gratis lijkt, maar niet is. Als consumenten niet binnen 30 dagen opzeggen, zitten ze vast aan een abonnement van ongeveer €15 per maand.

Malafide praktijken

Consumenten vinden het vooral bezwarend dat gerenommeerde bedrijven ruimte bieden aan deze malafide kortingsdiensten. Consumenten geven aan niet te verwachten dat ze bij dergelijke webwinkels met dit soort praktijken geconfronteerd worden. Eerder ontving de Consumentenbond veel klachten over kortingsdiensten die telefonisch worden aangeboden.

