Waarschuwing: nepmail over Consumentenbond en ABN AMRO

Gepubliceerd op:14 april 2017
In de e-mail wordt beweerd dat de Consumentenbond, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken, een onderzoek naar de betrouwbaarheid van betaalpassen zou hebben gedaan. In dat onderzoek zou de contactloos-betalen-chip van uitgegeven ABN AMRO-passen onvoldoende beveiligd blijken. De fraudeurs vragen de ontvangers van de e-mail om op een link te klikken voor een nieuwe, gratis betaalpas. Klik niet op de link en verwijder direct deze e-mail.
Consumenten die een vreemde e-mail ontvangen waarin om persoonlijke details wordt gevraagd, kunnen het beste bij de betrokken bedrijven of instanties en de Fraudehelpdesk aan de bel trekken. Waarschuw direct de bank als het om bankgegevens gaat.
Meer tips over veilig internetten:
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