Waarschuwing: nepmail over Consumentenbond en ABN AMRO

Nieuws|Diverse consumenten hebben een phishingmail ontvangen die zogenaamd uit naam van ABN AMRO verstuurd is. Ook de Consumentenbond wordt in de nepmail genoemd.

In de e-mail wordt beweerd dat de Consumentenbond, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken, een onderzoek naar de betrouwbaarheid van betaalpassen zou hebben gedaan. In dat onderzoek zou de contactloos-betalen-chip van uitgegeven ABN AMRO-passen onvoldoende beveiligd blijken. De fraudeurs vragen de ontvangers van de e-mail om op een link te klikken voor een nieuwe, gratis betaalpas. Klik niet op de link en verwijder direct deze e-mail.

Rapporteren

Consumenten die een vreemde e-mail ontvangen waarin om persoonlijke details wordt gevraagd, kunnen het beste bij de betrokken bedrijven of instanties en de Fraudehelpdesk aan de bel trekken. Waarschuw direct de bank als het om bankgegevens gaat.

Meer tips over veilig internetten:

Heb je een wachtwoord van een dienst ingevuld? Verander dit wachtwoord dan meteen in een nieuw sterk wachtwoord.

Zijn je bestanden niet meer te openen en versleuteld door gijzelsoftware? Dan is er niet altijd een oplossing, maar in sommige gevallen wel. Lees hoe je deze zogenoemde ransomware kunt verwijderen.

Heb je je mobiele nummer ingevuld? Meld je dan meteen af voor ongewenste (sms) betaaldiensten via Payinfo.nl.

