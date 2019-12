Netbeheer Nederland belooft betere hulp consumenten

Consumenten melden dat zij met vragen niet goed geholpen worden en van energieleverancier naar netbeheerder en terug worden verwezen. Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van de netbeheerders, heeft de Consumentenbond toegezegd dit probleem op te pakken: consumenten met klachten dienen als eerste contact op te nemen met de energieleverancier, maar komt die er samen met de klant niet uit dan neemt de netbeheerder de zaak over en verwijst niet meer terug.

Netbeheer Nederland zal daarnaast de klantenservicemedewerkers van alle energieleveranciers op korte termijn een workshop geven om informatievoorziening over digitale energiemeters aan consumenten te verbeteren.

Onrust

Bij consumenten ontstond veel onrust naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit van Twente. Dit wees uit dat bepaalde digitale energiemeters onder extreme omstandigheden een hoger energieverbruik registreren dan daadwerkelijk verbruikt wordt. Volgens Netbeheer Nederland is tot nu toe geen enkel voorbeeld gevonden waarin dit bij een huishouden is gebeurd. Desondanks klagen consumenten bij de Consumentenbond over onverklaarbaar hoge rekeningen en zijn er veel vragen over de betrouwbaarheid van de meters.

De Consumentenbond houdt de ontwikkeling omtrent de digitale energiemeters nauwgezet in de gaten.

Lees meer over wat te doen bij twijfels over je energiemeter. Je kunt ook zelf een onafhankelijke energieverbruiksmanager aanschaffen.