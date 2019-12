Ziekenhuistarieven: NZa moet zorgen voor transparantie

Nieuws|Het transparant maken van alle tarieven in de ziekenhuiszorg komt niet snel genoeg van de grond. De wens en opdracht die minister Schippers hiervoor heeft uitgesproken heeft nog tot te weinig resultaat geleid in de praktijk. De Consumentenbond vindt dat de NZa in actie moet komen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘In november 2016 kwam er van de minister een duidelijke opdracht voor de NZa: ontwerp een traject voor stapsgewijze openbaarmaking van alles prijsgegevens in de ziekenhuiszorg. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en de resultaten tot nu toe stellen mij zeer teleur. Dit duurt allemaal veel te lang. We roepen de NZa op om maatregelen te treffen om zorgverzekeraars te bewegen tot openheid van zaken.'

Toezegging NZa nodig

De Consumentenbond heeft de NZa in een brief gevraagd om toe te zeggen dat per 1 januari 2018 de gecontracteerde tarieven voor dat jaar van alle zorgverzekeraars openbaar zijn. Dat is mogelijk, want er zijn al ziekenhuizen en zorgverzekeraars die (deels) wel al transparant zijn over hun tarieven.

Het belang van transparantie van de tarieven is extra groot nu er plannen circuleren om het eigen risico te verhogen.

De Consumentenbond roept ook zorgverzekeraars nogmaals op om hun tarieven openbaar te maken.

Lees ook: