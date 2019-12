Oordeel ACM over Volkswagen opent deur naar compensatie

Nieuws|De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat Volkswagen consumenten heeft misleid bij de verkoop van dieselauto’s. De Consumentenbond, die de ACM om dit oordeel vroeg, is positief en hoopt Volkswagen hiermee aan tafel te krijgen om te praten over een compensatieregeling voor Europese consumenten.

In september 2016 diende de Consumentenbond een handhavingsverzoek in bij de ACM om een uitspraak te krijgen over de oneerlijke en misleidende praktijken van Volkswagen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Volkswagen houdt zich al jaren van de domme en beweert in Europa niets verkeerd te hebben gedaan. Wij zijn echter van mening dat de autobouwer doelbewust de uitstootgegevens van zijn dieselauto’s heeft gemanipuleerd om zo hun auto’s positief door de typegoedkeuringstest te laten komen. Consumenten hebben daardoor onder valse voorwendselen auto’s gekocht, waarvan ze dachten dat die aan de wettelijke milieueisen voldeden. Met de uitspraak van de ACM hebben consumenten, en wij, munitie om Volkswagen te bewegen tot een compensatieregeling.’

Misleid

In de periode 2009 tot 2015 heeft Volkswagen consumenten misleid door auto’s aan te prijzen als milieuvriendelijk, terwijl die dat in werkelijkheid niet waren, zo stelt de ACM. De resultaten van de emissietests werden met behulp van verboden software gemanipuleerd. Hierdoor hebben consumenten mogelijk een aankoopbeslissing genomen op basis van de verkeerde informatie. Het gaat om dieselauto’s met type EA 189-motor van de merken Volkswagen, Audi, ŠKODA waarin zogenaamde sjoemelsoftware was ingebouwd. De ACM stelt vast dat Volkswagen zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk en legt het concern de hierbij geldende maximale boete van €450.000 op.

Oneerlijke handelspraktijk

Een (koop)overeenkomst die tot stand is gekomen als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk is wettelijk vernietigbaar. In dit geval kunnen consumenten eisen dat de verkoper hun auto terugneemt en het aankoopbedrag terugbetaalt. Combée: ‘In de praktijk zal het voor individuele consumenten lastig zijn om dat af te dwingen. Maar met deze uitspraak van de ACM willen wij Volkswagen weer aan tafel krijgen om te praten over een brede compensatieregeling voor Europese consumenten.’ De autofabrikant schikte in de Verenigde Staten voor miljarden met de overheid en consumenten, maar houdt tot nu toe vol dat het in Europa geen regels heeft overtreden.

