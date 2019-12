Positieve ontwikkelingen voor consumenten in incassotrajecten

Nieuws|Consumenten krijgen meer bescherming tegen malafide incassobureaus. Met een online hulpmiddel van de ACM kunnen zij nagaan of het incassobureau zich aan de regels houdt. Daarnaast belooft het kabinet maatregelen om incassomisstanden effectiever te bestrijden. Een steun in de rug van de Consumentenbond, die zich al langer inzet voor een sterkere positie voor consumenten in incassotrajecten.

Consumenten die niet op tijd betalen krijgen vaak te maken met incassobureaus. Deze houden zich niet altijd aan de wet. Consumenten kunnen daardoor flinke financiële schade lijden. Op 10 november 2015 overhandigde de Consumentenbond het Verbeterplan Incasso aan de Tweede Kamer. Daarin staan aanbevelingen om de positie van consumenten in incassotrajecten te versterken. Een belangrijk deel van het plan, toezicht op de incassobranche, is inmiddels verwezenlijkt. Het toezicht is zowel bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) belegd.

Online hulpmiddel

Toezichthouder de Autoriteit Consument en Markt (ACM) lanceert op 1 november 2017 een online hulpmiddel (toolkit). Daarmee kunnen consumenten en (schuld)hulpverleners checken of een vordering terecht is, of de wettelijk vastgestelde incassokosten en rente worden gehanteerd en of bureaus niet hun boekje te buiten gaan met intimiderende teksten in incassobrieven. Ook zijn er voorbeeldbrieven te vinden om in actie te komen tegen incassobureaus die zich niet aan de regels houden.

Verplicht register

Ook het nieuwe kabinet ziet de noodzaak om misstanden aan te pakken. Zo staat in het regeerakkoord dat er een verplicht register voor incassobureaus komt, met eisen aan oprichting, bedrijfsvoering en opleiding. Als een incassobureau te vaak de fout in gaat, volgen boetes en verwijdering uit het register. Ook gaat het kabinet bekijken of het minimumbedrag aan incassokosten (nu €40) omlaag kan. De aangekondigde maatregelen betekenen een verwezenlijking van belangrijke punten uit het Verbeterplan Incasso (pdf) van de Consumentenbond.

