Probleemkastjes van Nonstopplayer en Connexplay niet meer geleverd

Zowel Nonstopplayer.nl als Connexplay.com (van dezelfde eigenaar) reageren niet op klachten op Klachtenkompas.nl, het online klachtenforum van de Consumentenbond. Sisow, het bedrijf dat de betalingen via IDeal voor Nonstopplayer.nl en Connexplay.com verzorgde, laat weten dat de betaalmogelijkheden voor deze sites zijn stopgezet. Via social media waarschuwt de Consumentenbond voor het bedrijf en ook het televisieprogramma Kassa, waar de Consumentenbond op 15 april in de uitzending zit om over dit onderwerp te praten, en de politie hebben de eigenaar van het bedrijf in het vizier.

Oproep

Sinds 14 april verschijnt er ineens op de website van Nonstopplayer.nl en Connexplay.com een tekst dat het bedrijf de mediaspelers niet meer kan leveren, omdat dat illegaal zou zijn. Het bedrijf verwijst naar een sommatie, hoewel niet duidelijk wordt van wie die afkomstig is. Consumenten die reeds hebben betaald, zouden hun geld terug krijgen, maar de Consumentenbond heeft geen signalen gekregen dat dit daadwerkelijk gebeurt. De Consumentenbond roept gedupeerden op om het op Klachtenkompas.nl te melden wanneer ze hun aankoopbedrag terug hebben.

Illegaal

Op dit moment buigt het Europese Hof van Justitie zich over de vraag of mediaspelers, waarmee consumenten films en video kunnen streamen vanaf een illegale bron, waarbij niet betaald wordt voor de auteursrechten, illegaal zijn. De uitspraak wordt eind april 2017 verwacht.

Op zaterdag 15 april besteedt het consumentenprogramma Kassa (NPO 1, 19:00 uur) aandacht aan de problemen met Nonstopplayer en Connexplayer.

