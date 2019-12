Salderingsregeling moet behouden blijven tot 2023

Nieuws|Minister Wiebes (Economische Zaken) moet afzien van zijn plan om de huidige salderingsregeling voor huiseigenaren met zonnepanelen al in 2020 stop te zetten. Dat stelt de Consumentenbond - samen met andere maatschappelijke organisaties - in een brief aan de minister. Wiebes zegt vast te willen houden aan zijn besluit.