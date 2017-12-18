Salderingsregeling moet behouden blijven tot 2023

Met het besluit negeert Wiebes de oproep van, toentertijd demissionair, minister Kamp aan het nieuwe kabinet om de huidige salderingsregeling tot 2023 te laten doorlopen. Wiebes wil de salderingsregeling in 2020 vervangen door een nog onbekende, meer sobere regeling.

Harde trap op de rem

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dit is heel zorgelijk. Wiebes creëert hiermee veel onzekerheid onder zonnepanelenbezitters. Zij weten immers niet of zij hun investeringen binnen de eerder voorgespiegelde termijn terugverdienen. Voor consumenten die van plan zijn om zonnepanelen te kopen, is dit zelfs een keiharde trap op de rem; met zoveel onzekerheid haken mensen af.’

Binnen het huidige systeem verdienen consumenten het aanschafbedrag van de zonnepaneelsystemen gemiddeld in 7 jaar terug en profiteren daarna nog jaren van de stroom die ze opwekken.

In overleg

Minister Wiebes heeft aangegeven dat hij vóór de zomer duidelijkheid wil geven over een nieuwe regeling, die na 2020 van kracht wordt. Ook moet dan duidelijk worden hoe een overgangsregeling er uit gaat zien. De komende maanden gaat hij hierover met diverse partijen, waaronder de Consumentenbond, in overleg.

Naast de Consumentenbond, doen ook andere partijen een oproep aan minister Wiebes om de salderingsregeling volgens plan te behouden tot 2023, waaronder: Vereniging Eigen Huis, Urgenda en Aedes.

Lees ook: