Samsung Galaxy S8 en S8+ falen in valtest

De Consumentenbond doet samen met andere Europese consumentenorganisaties valproeven met een zogenaamde valtrommel. Dit roterende apparaat laat het telefoontoestel 80 centimeter vallen op een vlak en hard oppervlak. Na 50 rotaties (100 keer vallen) beoordelen de onderzoekers de eventuele schade aan een toestel, tenzij een toestel al eerder ernstig beschadigd raakt. Het scherm van de Galaxy S8 en de S8+ blijken al na 25 rotaties, dus 50 keer vallen, te gehavend om de test voort te kunnen zetten. Ter controle werden nieuwe exemplaren van beide toestellen nogmaals getest, maar deze raakten even snel beschadigd.

Zware proef

De meeste van de 110 toestellen die de consumentenorganisaties per jaar testen, overleven de zware valproef. Er zijn vaak wel krassen of kleine deukjes op de hoeken van het toestel zichtbaar. Concurrenten van de Samsung Galaxy S8 en S8+, zoals de iPhone 7 en de Huawei P9, zijn nog in redelijke staat na de test. Dit geldt ook voor de Samsung Galaxy S7.

De Samsung Galaxy S8 en S8+ zijn wel de beste toestellen uit de meest recente smartphonetest, maar hun rapportcijfers hadden nog hoger kunnen zijn met een minder kwetsbaar scherm.

