Samsung Galaxy S8: toptoestel met kwetsbaar scherm

Nieuws|LG en Samsung brachten beide in maart en april nieuwe topmodellen smartphones op de markt. We hebben ze recent getest, naast nog 17 andere smartphones. Het gaat om de LG G6 en Samsung Galaxy S8(+). Ze kwamen goed uit de test, maar de Samsung blijkt een belangrijk nadeel te hebben.

Vernieuwde topmodellen getest

De Koreaanse rivalen LG en Samsung hebben in maart en april vernieuwde topsmartphones op de markt gebracht. Deze zijn recent, naast nog 17 andere smartphones, getest en toegevoegd aan onze productvergelijker.

Opvallend aan de LG G6, Samsung Galaxy S8 en Samsung Galaxy S8+ is dat de rand rond het scherm extra smal is. Zo is er meer ruimte om apps, foto’s, video’s of teksten te tonen in een behuizing die even compact blijft.

Zeer gevoelig voor valschade

Beide toestellen krijgen een zeer hoog rapportcijfer, maar dat had beter gekund. De Samsung Galaxy S8 en de S8+ blijken zeer gevoelig voor schade, als je het toestel laat vallen. Alle smartphones ondergaan valproeven met een zogenaamde valtrommel. Dit roterende apparaat laat het toestel 80 centimeter vallen op een vlak en hard oppervlak. Na 50 rotaties (of 100 keer vallen) wordt de eventuele schade aan het toestel beoordeeld, tenzij het toestel al eerder ernstig beschadigd raakt.

Verreweg de meeste van de 110 toestellen die per jaar worden getest overleven deze zware test. Er zijn vaak wel krassen, of kleine deukjes op de hoeken van het toestel zichtbaar.

Ook concurrerende dure topsmartphones, zoals de iPhone 7, iPhone 7 Plus, Huawei P9 en Huawei P9 Plus zijn nog in redelijk staat na de test. Dit geldt ook voor de Samsung Galaxy S7 en Samsung Galaxy S7 Edge.

De Galaxy S8 en de S8+ blijken echter al na 25 rotaties (dus 50 keer vallen) te ernstig beschadigd om de test voort te zetten. Het glas breekt snel. Ook een tweede toestel, dat werd getest om de uitkomst te controleren, raakte even snel beschadigd.

De Franse consumentenorganisatie met wie we deze resultaten delen maakte een filmpje over dit resultaat. Bekijk het filmpje (met Nederlandse ondertiteling).

Beste uit de Test

Desondanks behalen de Samsung Galaxy S8 en Samsung Galaxy S8+ het hoogste resultaat in de test. Ze krijgen daarom allebei het predicaat Beste uit de Test. De Galaxy S7, het model zonder het zogenaamde Edge scherm, krijgt wederom dit predicaat. De S7 verloor eerder het predicaat omdat het sterk achterliep met Android updates. Inmiddels is de update naar Android 7.0 beschikbaar.

Overigens is de meest recente versie van Android 7.1. De Galaxy S7 loopt dus nog steeds iets achter, net als de Galaxy S8 en de Galaxy S8+. We blijven in de gaten houden hoe up-to-date Android is.

Bekijk ook onze actie Updaten! of praat mee op de community.

Lees ook: