Schade door update komt voor rekening van Volkswagen (nieuws-update 1-9-2017)

Nieuws-update 1 september 2017: VW belooft klachten in behandeling te nemen

Volkswagen Nederland heeft aangegeven graag in contact te komen met consumenten die bij de Consumentenbond hebben geklaagd over problemen na de update. De autofabrikant heeft toegezegd alle klachten zeer serieus te nemen en per geval te zoeken naar de meest geschikte oplossing. Ook heeft VW zich bereid verklaard om te onderzoeken of gemaakte kosten, voor werkzaamheden na de EA-189 update, met terugwerkende kracht vergoed kunnen worden.

Consumenten die zich gemeld hebben bij Meldpunt sjoemeldiesel krijgen een brief van de Consumentenbond waarin staat hoe verder te handelen.

Diep weggestopt

Officieel biedt Volkswagen (VW) sinds juni dit jaar extra garantie op de auto’s nadat zij de update hebben gehad, maar de autofabrikant hangt deze mogelijkheid echter allesbehalve aan de grote klok. Enkel op de website van Volkswagen Nederland staat iets over de extra garantie, diep weggestopt onder het kopje veelgestelde vragen, onder de noemer ‘Wat betekent de extra regeling van Volkswagen?’ De garanties die het daar geeft zijn bovendien alles behalve concreet.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘VW speelt verstoppertje en dat kan en mag niet. We roepen VW op om actief bezitters van sjoemeldiesels te benaderen en te informeren over de mogelijke schade ten gevolge van een update en over de garanties die het geeft. Dat geldt ook voor degenen die de reparatie al zelf hebben betaald.’

De Consumentenbond heeft aan toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om in actie te komen als VW niet aan de oproep van de Consumentenbond gehoor geeft. De ACM coördineert in de EU het verloop van de terugroepactie.

Willekeur

De Consumentenbond ontvangt van consumenten signalen dat de aanpassing van de zogenoemde sjoemelsoftware in hun geval tot problemen leidt. Meest gehoorde klachten zijn een defecte EGR-klep en verminderd vermogen van de auto.

Combée: ‘Garagehouders lijken vervolgens willekeurig om te gaan met de nota voor de reparatie: de één betaalt niets, de volgende een paar honderd euro en een enkeling krijgt een rekening van €1500 voorgeschoteld. Het is echter niet aan consumenten om te betalen wanneer iets stuk gaat nadat de monteur eraan geknutseld heeft. De sjoemelsoftware had er al niet in mogen zitten, en als er door de maatregelen in het kader van de terugroepactie problemen ontstaan, komen de reparatiekosten voor rekening van Volkswagen. Met of zonder de extra garantie die VW zegt te geven.’

Compensatie

Op verzoek van de Consumentenbond onderzoekt de ACM al langer of VW zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken, omdat het auto’s op de markt bracht met sjoemelsoftware waardoor het leek alsof die aan de emissie-eisen voldeden terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was.

Als wordt vastgesteld dat het een oneerlijke handelspraktijk betreft, dan opent dat de weg naar aansprakelijkheid en schadevergoeding. VW weigert tot nu toe Europese autobezitters te compenseren, maar betaalde wel duizenden euro’s schadevergoeding aan consumenten in de Verenigde Staten.

De Consumentenbond komt graag in contact met autobezitters die problemen ondervinden na de update. Zij kunnen hun ervaringen delen op het Meldpunt sjoemeldiesel.

Lees meer over het Volkswagenschandaal