Stop te hoge boeterentes

Nieuws|Meerdere banken hebben te veel boeterente gevraagd voor het vervroegd aflossen van een hypotheek terwijl in de wet staat dat de aanbieder daarvoor geen vergoeding mag vragen die hoger is dan zijn financieel nadeel. De AFM heeft nu een leidraad opgesteld die bepaalt waaraan banken minimaal moeten voldoen om correct een boete te berekenen. Deze gaat voor de Consumentenbond echter niet ver genoeg.

Door -onder meer- de lage hypotheekrente lossen huizenbezitters hun hypotheek eerder af of ze sluiten hun hypotheek over naar een andere bank. Banken mogen daarvoor een boeterente in rekening brengen, omdat het contract wordt opengebroken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Maar niet meer dan het geleden financiële nadeel! En er zijn verschillende manieren om dat financiële nadeel te berekenen. Laten die nou meestal voordeliger voor de bank uitpakken.’ De Consumentenbond vindt dat de berekeningsmethode die de AFM hanteert bij annuïteitenhypotheken leidt tot fors hogere boetes dan de meeste banken nu rekenen. De vergelijkingsrente die de AFM hanteert voor boeteberekeningen bij álle soorten hypotheken leidt tot boetes die hoger zijn dan het financieel nadeel.

Herberekenen

De komst van nieuwe wetgeving was voor de AFM aanleiding voor onderzoek naar de wijze waarop banken de boete berekenen. Ze is van oordeel dat banken de boeterente, zeker bij spaarhypotheken en bankspaarhypotheken, vaak niet op de juiste manier berekenen. Wanneer de boeterente volgens de leidraad wordt herberekend, zal blijken dat veel consumenten te veel hebben betaald. De AFM vindt dat banken de vanaf 14 juli 2016 teveel betaalde boete moeten teruggeven; dit is de ingangsdatum van de nieuwe Europese richtlijn voor het berekenen van boetes. Combée: ‘Wij willen dat hypotheekbanken zo snel mogelijk de teveel betaalde boeterente teruggeven aan hun klanten, maar dat geldt wat ons betreft ook voor te hoge boetes die vóór 14 juli 2016 zijn betaald’.

Onderzoek

Samen met de onafhankelijk hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl is de Consumentenbond een uitgebreid onderzoek gestart naar het opvolgen van de leidraad door de banken aan de hand van de hypotheekvoorwaarden én de praktijk. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek bepaalt de Consumentenbond wat de verdere actie zal zijn. Consumenten die rechtstreeks op de hoogte gebracht willen worden van de onderzoeksresultaten en de actie kunnen zich aanmelden op de actiepagina. De Consumentenbond wil dat alle hypotheekvoorwaarden consumentvriendelijk zijn op de campagne Boeterente.