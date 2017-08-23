Te lange wachtlijsten verpleeghuizen

101 verpleeghuizen

De Consumentenbond deed een mystery-onderzoek waarbij 101 verpleeghuizen werden gebeld met de vraag hoe lang de wachttijd is voor een familielid met vergevorderde dementie. Naast de te lange wachtlijsten vaak blijken de verpleeghuizen ook te verzuimen om door te verwijzen naar een zorgkantoor als ze geen plek hebben binnen 6 weken.

Bovendien geven ze niet of nauwelijks informatie over alternatieve vormen van zorg tijdens het wachten

Financiële consequenties

De lange wachtlijsten hebben ook financiële consequenties voor de betrokkenen. Zij krijgen vaak al zorg via een thuiszorgorganisatie - betaald door de zorgverzekeraar - waarbij geen eigen bijdragen en geen eigen risico gelden.

Dit verandert met een indicatie voor een verpleeghuis. Consumenten die op de wachtlijst belanden, krijgen overbruggingshulp vergoed uit de Wet langdurige zorg. Deze wet eist wel een eigen bijdrage, die kan oplopen tot honderden euro’s per maand, afhankelijk van inkomen en vermogen.

Ook is er kans op minder uren zorg, doordat diverse zorgwetten met verschillende budgetten werken.

Zorgen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het gaat hier om kwetsbare consumenten die geconfronteerd worden met lange wachtlijsten, gebrekkige informatie van verpleeghuizen over alternatieven en systeemfouten in de financiering van de zorg. Wij maken ons grote zorgen.’ De Consumentenbond zal alle partijen confronteren met de resultaten van het onderzoek.

Brief aan staatssecretaris Van Rijn

Lees hier de brief aan staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) waarin de Consumentenbond aandacht vraagt voor de te lange wachtlijsten en de knellende problemen die hierdoor worden veroorzaakt.