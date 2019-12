Terugroepactie autostoeltje Recaro Optia

Consumenten die een autostoeltje Recaro Optia hebben, kunnen aan de hand van het serienummer, op de website van de fabrikant Recaro nagaan of hun stoeltje onder de terugroepactie valt. Het serienummer is te vinden aan de onderkant van het stoeltje. Voor vragen en informatie kunnen consumenten terecht op de website www.recaro-cs.com of bellen met het gratis telefoonnummer 0800 0830 128 (Engels en Duitstalig).

Gelanceerd

Het stoeltje Recaro Optia voldoet aan de wettelijke toelatingseisen maar bezweek in de halfjaarlijkse test van kinderzitjes die de Consumentenbond met Europese partners uitvoert. Deze test is zwaarder dan de wettelijke proef. Tijdens de frontale botsproef werd het zitje met kind en al naar voren gelanceerd. De haken die het zitje met het onderstel verbinden begaven het, waardoor het zitje los kwam van het onderstel.

In diezelfde test faalde autostoeltje Jane Grand ook. De haken waarmee dit zitje op de stoel wordt vastgezet - de isofix-verbinding - konden de grote krachten niet aan. Fabrikant Jane zegt de zaak te onderzoeken en heeft de uitlevering van de stoeltjes aan de winkels stopgezet. Verkoop vanuit de winkels is echter niet stopgezet en ook is er (nog) geen sprake van een terugroepactie. De Consumentenbond raadt het kopen van het Jane autostoeltje af.

De volledige test autokinderzitjes is vanaf 24 oktober 2017 te lezen op de website van de Consumentenbond.

