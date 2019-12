Test autostoeltjes: 2 afraders

Nieuws|Tijdens onze autostoeltjestest is het al aan het begin mis gegaan bij 2 zitjes. Ze blijken de botsproef niet aan te kunnen. Ze krijgen daardoor het predicaat 'Afrader'. Het is nog onduidelijk of de fabrikanten Recaro en Jane actie gaan ondernemen.

Afraders

De 2 stoeltjes - de Recaro Optia en de Jane Grand - zijn duidelijke afraders. Ze komen los tijdens een botsing met alle gevolgen voor kinderen die erin zitten. Het zijn afraders en daarom brengen we deze resultaten nu al naar buiten. De test van deze en andere nieuwe stoeltjes - die uit meer aspecten bestaat dan de botsproef - is nog bezig. De volledige testresultaten daarvan publiceren we eind oktober.

Bekijk in onze vergelijker welke stoeltjes betere bescherming bieden. De bovengenoemde stoeltjes vind je daar dus nog niet omdat de test nog loopt.

Heb je een van de betreffende stoeltjes gekocht, dan raden we je aan om contact op te nemen met de winkel waar je het stoeltje hebt gekocht.

Recaro Optia: zelfde probleem als in 2016

Het beeld van een zitje van Recaro dat door de testruimte wordt geslingerd komt ons bekend voor, vorig jaar gebeurde dit namelijk ook al met de Recaro Optia.

Deze keer hebben we de Optia getest in combinatie met het SmartClick onderstel. Bij de frontale botsing werd het zitje mét kind (een dummy natuurlijk) richting de voorkant van de auto gelanceerd, zie de video hierboven. De haken die het zitje met het onderstel verbinden begaven het, waardoor het zitje loskwam van het onderstel.

Vorig jaar leidde onze test direct tot een terugroepactie het onderstel. Het is nog onduidelijk of de fabrikant weer een passend antwoord heeft. Ze stoppen nu in ieder geval wel tijdelijk de levering van dit stoeltje.

*update 27 juli 2017

Net als vorig jaar heeft onze test geleid tot een terugroepactie: Recaro roept het Optia stoeltje terug.

Jane Grand: isofix-verbinding houdt het niet

Ook de Jane Grand kwam in de problemen tijdens de frontale botsing. De haken waarmee dit zitje op de stoel wordt vastgezet - de isofix-verbinding - konden de grote krachten niet aan.

Ook Jane is op de hoogte gebracht, maar heeft helaas nog geen stappen ondernomen. Ze stoppen wel tijdelijk de levering van dit stoeltje.

Zwaardere test

Onze test is zwaarder dan de wettelijke botsproef en laat zien welke extra bescherming zitjes in huis hebben. Omdat de bovenstaande stoeltjes aan de wettelijke eisen voldoen, zijn de fabrikanten niet verplicht om actie te ondernemen.

