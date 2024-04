Autostoeltje Peg Perego Viaggio Twist onveilig

Stoeltje schiet los

In 2 botsproeven waarbij we met de voorkant van de auto ergens tegenaan botsen, ging het mis. De verbinding tussen het isofix-onderstel en het autostoeltje met daarin een kinderdummy blijkt niet bestand te zijn tegen de kracht van de botsing.

De zwakke schakel is de verbinding tussen het onderstel en de steunpoot. Dit leidde ertoe dat bij een botsing de verbinding van het autostoeltje gedeeltelijk of volledig losschoot van het isofix-onderstel.

We raden daarom af om het ‘Peg Perego Viaggio Twist’ stoeltje samen met het ‘Base Twist’ onderstel te gebruiken. Het stoeltje heeft ook niet de mogelijkheid om met de gordel vastgezet te worden.

Beperkt verkrijgbaar

Het stoeltje is vrij nieuw en daarom nu nog beperkt verkrijgbaar in Europa. Vooralsnog is het stoeltje niet of nauwelijks verkocht in Nederland. De distributie is voor nu ook stopgezet door de fabrikant.

Peg Perego laat ons weten dat ze de kwestie onderzoeken. Consumenten die vragen hebben over het stoeltje worden aangeraden contact op te nemen met de klantenservice van Peg Perego.

Veiligere autostoeltjes

Bij onze botsproef leggen we de lat hoger dan de gebruikelijke tests die fabrikanten moeten doen. We belasten het kinderbeveiligingssysteem zwaarder, maar op een realistische manier.

Fabrikanten nemen onze test zeer serieus en houden hier vaak rekening mee bij het ontwerpen van hun producten. Op deze manier zorgen we ervoor dat onveilige autostoeltjes uit de winkel verdwijnen, of niet in de winkels terechtkomen.