Veel bedrijven delen klantgegevens ongevraagd met Facebook

Veel bedrijven sturen hun klantbestanden naar Facebook om zo gerichter te kunnen adverteren. Meestal gaat het om e-mailadressen, maar soms delen ze ook andere persoonsgegevens zoals adressen, geboortedatums en telefoonnummers. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mogen bedrijven die gegevens niet zomaar zonder toestemming van de klant met derden delen. Maar dat gebeurt wel. Na onderzoek heeft de Consumentenbond 17 bedrijven daarop aangesproken.

Ontoelaatbaar

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is ontoelaatbaar dat organisaties ongevraagd hun klantbestanden met partijen als Facebook delen. En de uitleg van sommige bedrijven is ronduit slap, zoals ‘iedereen die online adverteert doet het zo’.’ Er zijn ook bedrijven die menen dat ze klanten geen toestemming hoeven te vragen omdat de gegevens versleuteld worden verstuurd. Maar volgens toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet dat niet ter zake.

Andere bedrijven, zoals de Postcodeloterij, noemen reclame een ‘gerechtvaardigd belang’, waardoor er geen toestemming nodig zou zijn. Hun werkwijze is volgens de AP niet toegestaan. De bedrijven gebruiken Facebook als een middel voor ‘gerichte online advertenties’, maar Facebook biedt geen bewerkersovereenkomst die uitsluit dat Facebook de gegevens voor eigen doeleinden mag verwerken. De Consumentenbond concludeert, op basis van de privacywet en de uitleg van de AP, dat deze organisaties de wet overtreden.

Gewoon doorgaan

Naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond zijn 3 bedrijven gestopt met het ongevraagd delen van klantbestanden met Facebook. Dat zijn de ANWB, Nuon en Oxfam Novib. De Bijenkorf stopte hier al eerder mee. Essent heeft toegezegd binnenkort te stoppen en KLM en Transavia heroverwegen hun aanpak. De Bankgiroloterij, FBTO, KPN/Telfort, Postcodeloterij, Vakantieveilingen, Vriendenloterij en de Persgroep blijven gewoon doorgaan. Van Heerlijk.nl, HelloFresh en Hotels.nl ontving de Consumentenbond geen reactie.

Meer informatie over het onderzoek naar bedrijven die klantenbestanden delen met Facebook staat in de Digitaalgids van november/december.

Zie ook: