Verzekeraars schimmig over postcodepremies

Nieuws|Autoverzekeraars Generali en Reaal zijn onduidelijk over de data waarop ze hun premies baseren. Die verschillen bij hen per huisnummer en zelfs huisnummertoevoeging. De Consumentenbond vindt dat onbegrijpelijk en wil openheid.

Update 9 februari 2018:

Reaal gestopt met premie op basis van huisnummer en autokleur

Verzekeraar Reaal heeft zijn autoverzekering eindelijk aangepast. In de premies is huisnummer(toevoeging) niet meer bepalend. Ook de kleur van de auto speelt niet meer mee. Daarmee lost Reaal ook een eerdere belofte in om de hoogte van premies niet meer te laten bepalen door autokleur. Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2016 bleek dat verzekerden tot bijna 10% meer betaalden als ze in een zwarte auto reden in plaats van een blauwe, gele of groene auto. (Einde update)

Een verzekerde woonachtig in de Rotterdamse Noorwitsstraat betaalt bij Generali voor een allriskpolis €224 méér dan zijn buurman met hetzelfde profiel: een verschil van 40%. Op een adres in Amsterdam scheelt een huisnummertoevoeging €218 in premie. Reaal berekent eveneens verschillende premies binnen hetzelfde pand: een verzekerde betaalt op een adres in Rotterdam €210 meer dan zijn onderbuurman. Dit blijkt uit een onderzoek voor de Geldgids van de Consumentenbond naar cascopremies voor 20.000 adressen.

Uiterst vaag

Verzekeraars baseren hun premies op eigen schadecijfers en kans op diefstal, ongevallen en schade veroorzaakt door het weer. Daarnaast wegen risicoprofielen en data-analyses steeds vaker mee bij premies. Die data kunnen verzekeraars inkopen bij bedrijven als Infofolio en Experian. Bedrijven mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens geen besluiten nemen op basis van enkel data-analyses. Ook moeten ze hun premies kunnen uitleggen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We hebben Generali en Reaal om opheldering gevraagd, maar ze blijven uiterst vaag in hun uitleg over de premies. En dus blijft het voor consumenten volstrekt onbegrijpelijk dat iemand die in dezelfde straat, of zelfs in hetzelfde pand woont, een andere premie betaalt dan zijn buren.’

Rotterdam het duurst

Generali en Reaal zijn de enige die differentiëren op huisnummer. Andere verzekeraars delen Nederland in in een aantal regio’s, uiteenlopend van 5 (De Goudse) tot 11 (Bovag) en postcodes. Allianz, InShared, Allsecur en Route Mobiel spannen de kroon met 7000 verschillende premies voor 10.000 postcodes.

Gemiddeld is de automobilist het goedkoopst uit in Friesland met een gemiddelde jaarpremie van ruim €500, het duurst in Zuid Holland: €643 per jaar. Spekkopers zijn de bewoners in het Groningse dorp Opende waar de premie in het onderzoek op €471 per jaar komt. De pechvogels wonen in de Rotterdamse wijk Feijenoord, zij betalen op een bepaalde postcode €885 per jaar.

Reaal heeft aan de Consumentenbond laten weten in 2018 te stoppen met het huisnummerbeleid.

