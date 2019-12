Premie autoverzekering op basis regio en postcode

Autoverzekeraars stellen de premie vast op basis van regio en postcode. Twee verzekeraars kijken zelfs naar je huisnummer. De premies voor een autoverzekering kunnen per provincie en honderden euro’s per wijk verschillen.

Premies kunnen per wijk verschillen

De premie van een autoverzekering is van veel factoren afhankelijk. Eén daarvan is je woonadres. De premies voor een autoverzekering kunnen per provincie en honderden euro’s per wijk verschillen.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Verschillen per provincie

De Consumentenbond onderzocht de cascopremies voor 20.000 adressen (10.000 postcodes) in Nederland met data van onderzoeksbureau MoneyView. We gingen uit van een 40-jarige bestuurder met 10 schadevrije jaren die jaarlijks 15.000 km rijdt. Hij rijdt in een populaire middenklasser: voor de beperkt cascopremies een 8 jaar oude Ford Fiesta, voor de volledig cascopremies een 3 jaar oude Renault Captur.

Voor een beperkt cascoverzekering is onze automobilist jaarlijks gemiddeld ruim €300 kwijt, voor een volledig cascoverzekering (allrisk) bijna het dubbele. De laagste premies voor beide dekkingen op provinciaal niveau vinden we in Friesland en Drenthe, de hoogste in Limburg en Zuid-Holland (zie de tabel hieronder). Gemiddeld voor alle verzekeraars is hij met €471 het goedkoopst uit voor een allriskdekking op een adres in het Groningse Opende. De hoofdprijs betaalt hij op een postcode in de wijk Feijenoord in Rotterdam. Daar is de gemiddelde jaarpremie maar liefst €885.

Gemiddelde autopremies per provincie

Volledig cascopremie Beperkt cascopremie Friesland €510 €263 Drenthe €523 €274 Groningen €528 €276 Zeeland €538 €279 Overijssel €573 €313 Gelderland €576 €302 Flevoland €601 €323 Utrecht €606 €323 Noord-Brabant €613 €324 Noord-Holland €614 €330 Limburg €630 €339 Zuid-Holland €643 €345

Bron: MoneyView, 25 september 2017

De premies in grote steden zijn vaak hoog. Onze bestuurder betaalt voor een allriskpolis in Zuid-Holland (zonder Den Haag en Rotterdam) gemiddeld €590. In Rotterdam en Den Haag is dat veel meer: respectievelijk €748 en €719.

Regio of postcode

Autoverzekeraars zijn vrij in hun acceptatie- en premiebeleid. ZLM verzekert bijvoorbeeld alleen maar inwoners van Brabant en Zeeland. Ook deelt de ene verzekeraar Nederland in slechts een aantal regio’s op, om zo de premie te bepalen. De andere verzekeraar kijkt naar de postcode. De meeste verzekeraars stemmen hun premies af op de woonwijk of buurt, vooral in grote steden. Allianz, InShared, Allsecur en Route Mobiel spannen de kroon met circa 7000 verschillende premies voor de 10.000 bekeken postcodes. Bij ASR en Bruns ten Brink zijn dit zo’n 5000 tot 6000 verschillende prijzen.

Geheimzinnig

Naast schadestatistieken wegen risicoprofielen en data-analyses steeds meer mee bij de premies. Verzekeraars zijn hier allesbehalve open over. Ze kunnen data inkopen bij externe partijen, zoals datahandelaren Infofolio of Experian. Woon je in een wijk met gemiddeld veel goedkope auto’s, wanbetalers of sociale huurwoningen, dan kan je premie hierdoor hoger zijn. Er is een reden voor de geheimzinnigheid van de schadeverzekeraars. Bedrijven mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (vrij vertaald) geen premiebesluit nemen op basis van alleen data-analyses. Ook moeten verzekeraars hun premies en de logica hierachter kunnen uitleggen.

De meeste verzekerden weten vaak niet dat ze meer betalen dan de buurman of iemand die een paar straten verderop woont. Vergelijk je premie dus goed, zeker na een verhuizing!

Premie per huisnummer

Generali

In 2015 ontdekten we al dat Reaal naar huisnummers en huisnummertoevoegingen kijkt voor de premies. Ook Generali kijkt voor de premie specifiek naar een huisnummer(toevoeging). In 75% van de berekeningen voor de Generali-allriskpolissen die via een adviseur worden afgesloten, zijn er verschillen op basis van een huisnummer(toevoeging). Gemiddeld gaat het om een verschil van €41. Op een adres aan de Churchill-laan in Amsterdam scheelt een huisnummertoevoeging €218 in premie en in de Noorwitsstraat in Rotterdam schelen 2 huisnummers €224: een prijsverschil van 40%. ‘We proberen de verschillen zo veel mogelijk te beperken, maar in een enkel geval kan het behoorlijk zijn’, reageert Generali. De verzekeraar haalt informatie uit een ‘externe database’ om de schadekans per adres in te schatten.

Reaal

Bij de polissen van Reaal vinden we in 44% van de gevallen een verschil van gemiddeld €47 tussen huisnummers. Ook hier zijn er flinke uitschieters. Op een adres in de Rotterdamse buurt het Nieuwe Westen betaalt onze proefpersoon €210 meer dan zijn onderbuurman. Dit scheelt 24%. ‘Er zijn factoren op huishoudniveau die een rol kunnen spelen en per huisnummer variëren’, zegt een woordvoerder van Reaal. ‘Aangezien op bijvoorbeeld 37A een ander gezin/persoon woont dan op 37B.’ Overigens zegt Reaal het huisnummerbeleid begin 2018 af te schaffen.

Ditzo

In het onderzoek betrapten we ook Ditzo op verschillen in (slechts) 1,5% van de gevallen, wat een premieverschil van ruim €100 kan opleveren. Ditzo geeft toe dat er een korte periode is getest met het afstemmen van premies op onder andere huisnummertoevoegingen, maar is hiermee gestopt.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Lees ook: