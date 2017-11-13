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Weer zorgverzekering kiezen op basis van onvolledige gegevens

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De 4 grote verzekeraars hebben weer hun contractering voor de ziekenhuiszorg niet op tijd op orde. Dit blijkt uit de Zorginkoopthermometer van de Consumentenbond. Uiterlijk 12 november moesten verzekeraars hun premies voor 2018 publiceren en de nieuwe polissen aan hun klanten sturen. Consumenten moeten nu op basis van onvolledige informatie een zorgverzekering kiezen voor 2018.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:13 november 2017

polisjungle

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dat zorgverzekeraars weer hun zaakjes niet op tijd op orde hebben, is ronduit teleurstellend. Wij pleiten er al jaren voor dat tegelijkertijd met de bekendmaking van de nieuwe premies ook de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners afgerond is. Dat is belangrijk, omdat verzekerden moeten weten of de zorg van een bepaalde zorgverlener wel of niet wordt vergoed. Bij veel polissen, zowel naturapolissen als combinatiepolissen, is de vergoeding beperkt wanneer de verzekeraar geen contract heeft met de zorginstantie. Dat moet je als verzekerde wel vooraf weten.'

Van de 4 grote verzekeraars hebben CZ en Menzis inmiddels laten weten dat ze in 2018 de ziekenhuiszorg 100% zullen vergoeden, ook al zijn nu nog niet alle contracten afgesloten. VGZ en Zilveren Kruis hebben die toezegging nog niet gedaan maar hebben nog geen 55% van de ziekenhuizen gecontracteerd.

De Consumentenbond raadt consumenten toch aan om goed naar de nieuwe premies en polisvoorwaarden te kijken en de afweging te maken of de huidige zorgverzekering nog passend is. De zorgvergelijker van de Consumentenbond kan helpen bij de juiste keuze.

Successen ‘Polisjungle’

De Consumentenbond kaart met de actie Polisjungle tekortkomingen rondom zorgverzekeringen aan. In de afgelopen jaren werd een aantal successen geboekt, zoals de introductie van de zorgverzekeringskaart die zorgverzekeraars nu voor iedere polis en voor iedere aanvullende verzekering aanbieden, met de belangrijkste aspecten van de verzekering. Daarnaast putten zorgverzekeraars steeds meer uit hun reserves om premiestijgingen te beperken en is het aantal poliscombinaties gedaald.

 

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