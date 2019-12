Weer zorgverzekering kiezen op basis van onvolledige gegevens

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dat zorgverzekeraars weer hun zaakjes niet op tijd op orde hebben, is ronduit teleurstellend. Wij pleiten er al jaren voor dat tegelijkertijd met de bekendmaking van de nieuwe premies ook de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners afgerond is. Dat is belangrijk, omdat verzekerden moeten weten of de zorg van een bepaalde zorgverlener wel of niet wordt vergoed. Bij veel polissen, zowel naturapolissen als combinatiepolissen, is de vergoeding beperkt wanneer de verzekeraar geen contract heeft met de zorginstantie. Dat moet je als verzekerde wel vooraf weten.'

Van de 4 grote verzekeraars hebben CZ en Menzis inmiddels laten weten dat ze in 2018 de ziekenhuiszorg 100% zullen vergoeden, ook al zijn nu nog niet alle contracten afgesloten. VGZ en Zilveren Kruis hebben die toezegging nog niet gedaan maar hebben nog geen 55% van de ziekenhuizen gecontracteerd.

De Consumentenbond raadt consumenten toch aan om goed naar de nieuwe premies en polisvoorwaarden te kijken en de afweging te maken of de huidige zorgverzekering nog passend is. De zorgvergelijker van de Consumentenbond kan helpen bij de juiste keuze.

Successen ‘Polisjungle’

De Consumentenbond kaart met de actie Polisjungle tekortkomingen rondom zorgverzekeringen aan. In de afgelopen jaren werd een aantal successen geboekt, zoals de introductie van de zorgverzekeringskaart die zorgverzekeraars nu voor iedere polis en voor iedere aanvullende verzekering aanbieden, met de belangrijkste aspecten van de verzekering. Daarnaast putten zorgverzekeraars steeds meer uit hun reserves om premiestijgingen te beperken en is het aantal poliscombinaties gedaald.

Meer informatie