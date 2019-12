Woekerpolisdeal Allianz onacceptabel

Unaniem afgewezen

‘We zijn blij dat Allianz eindelijk erkent dat dat klanten met een woekerpolis recht hebben op meer compensatie’, aldus Bart Combée, algemeen directeur Consumentenbond. ‘Maar de regeling die Allianz nu voorstaat doet de gedupeerden geen recht’. De stichting AllianzDInplan Dupe leden hebben het aanbod van Allianz tijdens een bijeenkomst afgelopen zaterdag in Utrecht massaal afgewezen, aldus voorzitter Marijke Clerx, zelf ook gedupeerde. Clerx: ‘De afwijzing was vrijwel unaniem. In tegenstelling tot enkele juichende mediaberichten vorige week, zijn wij na bestudering van het aanbod absoluut niet enthousiast. Allianz compenseert niet de kosten die ten onrechte zijn ingehouden, evenmin als het beleggingsrendement dat daardoor misgelopen is. Dat maakt erg veel uit. We betreuren het dat de onderhandelingen met Allianz tot niets hebben geleid.'

Proefprocedures in voorbereiding

'Onze leden hebben allen klachten ingediend bij de geschillencommissie van het Kifid. We verwachten nu voor het eind van het jaar de uitspraak in de 3 proefprocedures die worden begeleid door onze advocaat en actuaris en die we samen financieren. We vertrouwen erop dat Allianz dan alsnog met een redelijke compensatie over de brug zal moeten komen’, aldus Clerx.

Geheime schikkingen

De Consumentenbond en de Stichting wil dat Allianz een regeling openstelt voor alle gedupeerden en de grondslagen voor de berekening van de compensatie openbaar maakt. De Consumentenbond strijdt al langer tegen de praktijk van verzekeraars om (de inhoud van) schikkingen geheim te houden en sommige woekerpolisgedupeerden veel meer compensatie te betalen dan de vaak veel grotere groep overige klanten met dezelfde polissen. Bart Combée: “De Minister van Financiën is ook kritisch over de rechtsongelijkheid die verzekeraars creëren. Hij schreef eind 2015 aan de Tweede Kamer het belangrijk te vinden dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, en dat verzekeraars hem hebben beloofd geen nieuwe geheime schikkingen meer sluiten over woekerpolissen.’

