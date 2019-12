ACM-boete Volkswagen om sjoemeldiesel blijft overeind

De Consumentenbond is blij met de uitspraak. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Met deze uitspraak hebben consumenten, en wij, een sterke troef in handen in de juridische procedures die tegen het concern lopen en nog gevoerd gaan worden. Het is munitie om Volkswagen te bewegen tot een compensatieregeling.’

Volkswagen weigert op dit moment Europese sjoemeldieselrijders tegemoet te komen en duikt de juridische loopgraven in. In de Verenigde Staten betaalde Volkswagen wél miljarden aan schikkingen en compensatie.

Handhavingsverzoek

Tussen 2009 en 2015 bracht VW dieselauto’s met type EA 189 motor op de markt van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. De fabrikant prees deze auto’s aan als milieuvriendelijk, terwijl de resultaten van de emissietests met behulp van verboden software waren gemanipuleerd. Daardoor leken ze minder schadelijke stoffen uit te stoten dan in de praktijk het geval was.

De Consumentenbond stelde dat er sprake was van misleiding en diende in 2016 een handhavingsverzoek in bij de ACM. In november 2017 gaf de toezichthouder de Consumentenbond gelijk. VW kreeg de maximale boete opgelegd: €450.000. Die is nu bekrachtigd.

Volkswagen kan nog tegen het besluit van de ACM in beroep bij de rechter, maar de Consumentenbond roept het bedrijf op dat niet te doen.

Lees meer over het dieselschandaal.