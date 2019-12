Aegon benadeelt klant met nieuwe hypotheekregels

Hypotheekverstrekkers rekenden jarenlang een te hoge boeterente aan consumenten die hun hypotheek oversloten. In 2017 publiceerde de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarom een leidraad waarin is vastgelegd hoeveel boeterente banken mogen rekenen. De boete mag wettelijk niet hoger zijn dan de daadwerkelijk geleden schade van de bank. Consumenten die na 14 juli 2016 te veel boeterente betaalden, moeten bovendien worden gecompenseerd. De meeste banken volgen die leidraad redelijk, alleen Aegon Bank wijkt op meerdere punten af, ten koste van de klant.

Update 24 april 2018: Toch compensatie voor interne oversluiters

Naar aanleiding van onze publicatie geeft Aegon Bank aan dat het ná de peildatum van het onderzoek (6 maart 2018), namelijk op 13 maart, heeft besloten ook klanten te gaan compenseren die na 14 juli 2016 een te hoge boeterente betaalden voor het oversluiten van hun hypotheek binnen het concern.

In het nadeel van de klant

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Aegon legt de regels van de AFM zó uit dat het precies in zijn straatje past. Zo compenseert Aegon alleen klanten die hun hypotheek oversloten naar een ándere geldverstrekker. Consumenten die binnen het concern overstapten krijgen geen cent. Aegon maakt hier gebruik van een maas in de wet; in de leidraad staat namelijk niet letterlijk dat de boeteberekening ook geldt voor intern oversluiten. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling.’ In een toelichting op de leidraad geeft de AFM wél aan dat de regels ook hiervoor gelden. Aegon is de enige bank die zijn trouwe klanten op deze manier benadeelt.

Aegon houdt geen rekening met de spaarpot

Aegon Bank rekent ook als enige een te hoge boeterente aan consumenten met een combinatiehypotheek waarbij consumenten (tegelijkertijd) sparen en beleggen. In de leidraad staat dat banken bij spaarhypotheken het gespaarde bedrag moeten aftrekken van de totale som waarover boete wordt berekend. De rekening wordt daarmee lager. De leidraad zegt echter niets over combinatiehypotheken. Ook hier legt Aegon de regels in zijn eigen voordeel uit en houdt geen rekening met de opgebouwde spaarpot van de klant. Andere banken doen dat wel.

De Consumentenbond vraagt Aegon om zijn beleid aan te passen. Ook heeft het aan de AFM gevraagd om naar de handelswijze van de bank te kijken.

Het hele onderzoek naar boeterentes bij hypotheken (pdf) staat in de Consumentengids van mei 2018.

