Aegon compenseert interne oversluiters toch

Hypotheekverstrekkers rekenden jarenlang een te hoge boeterente aan consumenten die hun hypotheek oversloten. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde daarom in 2017 een leidraad. Daarin staat hoeveel boeterente banken mogen rekenen. De boete mag wettelijk niet hoger zijn dan de daadwerkelijk geleden schade van de bank.

Consumenten die na 14 juli 2016 teveel boeterente betaalden, moeten bovendien worden gecompenseerd. De meeste banken volgen die leidraad. Alleen Aegon Bank wijkt op meerdere punten af, ten koste van de klant.

In het nadeel van de klant

Tijdens het onderzoek van de Consumentenbond van de Consumentenbond bleek Aegon als enige bank alleen consumenten te compenseren die hun hypotheek oversloten naar een ándere bank, maar niet diegenen die binnen Aegon overstapten naar een hypotheek met een lagere rente. Hoewel in de leidraad niet letterlijk staat dat de boeteberekening ook geldt voor intern oversluiten, is dat wel de bedoeling. Dat zegt de AFM in een toelichting.

Aegon heeft besloten de interne oversluiters ook te compenseren en gaat daar binnenkort mee starten.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, is blij dat Aegon zijn beleid aanpast: ‘Dit is goed nieuws. Het is nogal laat, maar het belangrijkste is dat consumenten geholpen zijn. Toch is er nog steeds werk aan de winkel voor Aegon, want de compensatie van interne oversluiters was slechts 1 van de 3 kritiekpunten.’

Combinatiehypotheek en onduidelijke informatie

Uit het onderzoek blijkt ook dat Aegon als enige bank consumenten met een combinatiehypotheek op geen enkele manier compenseert. Een combinatiehypotheek is een hypotheek waarbij consumenten (tegelijkertijd) sparen en beleggen. Daarnaast stuurt Aegon geen duidelijk berekening mee voor een boeterente.

