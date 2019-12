Betaal niet voor dubieuze factuur van Activa Finance

Consumenten klagen bij de Consumentenbond dat ze door Activa Finance onder druk worden gezet om ruim €200 te betalen voor een vakantieproduct van Pronea. Klagers melden dat Activa Finance ze belt in verband met een waardebon die ze enkele maanden tot een jaar eerder telefonisch aangeboden hebben gekregen. Het zou gaan om een bon van €90 voor een weekendje weg inclusief diner. Omdat er niet binnen 14 dagen geannuleerd zou zijn, eist Activa Finance betaling van een bedrag dat inmiddels door bijkomende incassokosten zou zijn opgelopen tot €223,65. Het bedrijf dreigt deurwaarders in te schakelen als consumenten niet betalen.

Knip- en plakwerk

Op de website van Pronea, waar Activa Finance voor incasseert, kan niets geboekt worden. Delen van de site zijn letterlijk van andere websites gekopieerd. Activa Finance heeft dezelfde eigenaar als Direct Solutions. De Consumentenbond waarschuwde eind 2017 al voor Direct Solutions omdat het consumenten benaderde met incasso’s voor ongeldige kortingsabonnementen van Shoppendoejezo.

Veranderingen in incassomarkt

De Consumentenbond krijgt geregeld klachten over bedrijfjes die proberen consumenten door misleiding en angst voor oplopende incassokosten geld af te troggelen. Het is daarom zaak kritisch te zijn op onduidelijke vorderingen en die niet zomaar te betalen. De Consumentenbond dringt verder aan op veranderingen in de incassomarkt om dit soort praktijken uit te bannen.

