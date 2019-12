Betaal niet voor Shoppendoejezo.com

Nieuws|Bij de Consumentenbond komen sinds een paar maanden tientallen klachten binnen over Shoppendoejezo.com dat telefonisch een abonnement aanbiedt voor kortingen bij webshops. Het bedrijf oefent flinke druk uit om mensen te laten betalen, terwijl er sprake is van een ongeldige overeenkomst. Update 20 november 2017: betaal ook niet aan incassobureau Direct Solutions

Shoppendoejezo.com biedt een lidmaatschap aan waarmee consumenten kortingen kunnen krijgen op aankopen bij diverse webwinkels. Op de website wordt geschermd met namen van onder meer MediaMarkt, Bol.com, Zalando en Hema, maar het is onduidelijk wat de kortingen zijn.

Veel consumenten klagen dat ze na een vrij agressief verkooptelefoontje overstag gingen, maar binnen de bedenktermijn de aanmelding weer annuleerden. Desondanks krijgen zij een rekening toegestuurd. Die rekeningen variëren van €49,95 tot €195, waarbij ook direct met deurwaarders en bijkomende kosten wordt gedreigd.

Ongeldig

Consumenten hoeven echter niet te betalen, omdat de overeenkomsten ongeldig zijn. Shoppendoejezo.com vraagt namelijk geen handtekening van de consumenten, en dat is bij telefonische verkoop van een dienst wettelijk verplicht. De Consumentenbond raadt gedupeerden aan in geen geval te betalen, ook niet onder druk of protest. De ervaring leert dat het heel lastig is achteraf het geld weer terug te krijgen.

Update 20 november 2017:

Betaal niet aan incassobureau Direct Solutions

De Consumentenbond ziet meldingen over incassobureau Direct Solutions dat namens Shoppendoejezo.com consumenten ten onrechte onder druk zet om te betalen. Het incassobureau belt consumenten op met de mededeling dat er een bedrag van zo'n €200 open staat, maar als ze nog diezelfde dag betalen wordt het bedrag verlaagd naar €90.

Wanneer consumenten niet betalen, dreigt Direct solutions met een deurwaarder en dat de kosten kunnen oplopen tot €400. De Consumentenbond raadt aan om niet te betalen en te verwijzen naar de ongeldige overeenkomst.

