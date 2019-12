Betaal niet voor TripEnjoy

Uit de klachten blijkt dat TripEnjoy consumenten in het najaar van 2017 telefonisch benaderde met het verhaal dat zij een prijs hadden gewonnen en voor 69,95 euro een reisje of stedentrip konden maken. Consumenten klagen dat zij zich vervolgens per e-mail hebben afgemeld, maar dat incassobureau Prevent Interland ze nu toch op dreigende toon belaagt om een rekening te betalen, die inmiddels is verhoogd naar 139 euro. De site waar consumenten zich konden afmelden is inmiddels uit de lucht.

Ongeldig

De Consumentenbond krijgt geregeld meldingen over bedrijfjes die telefonisch iets verkopen op reis- en vakantiegebied, zoals recentelijk BestTip/Fly-a-Way.eu, Vakantiegarant en de Reisplanner. In vrijwel alle gevallen gaat het om ongeldige overeenkomsten, omdat de aanbieder onvoldoende informatie verstrekt, het onduidelijk is wat de dienst inhoudt of de vereiste handtekening ontbreekt. Ook de Autoriteit Consument & Markt waarschuwt voor dit soort aanbieders.

Kritisch

De Consumentenbond hekelt tevens de rol van incassobureaus bij dit soort praktijken. Juist door de dreiging van een incassobureau zijn consumenten eerder geneigd geld over te maken, terwijl het hier gaat het om ongeldige vorderingen. De Consumentenbond vindt dat incassobureaus een grote verantwoordelijkheid hebben om onterechte incassoprocedures te vermijden.