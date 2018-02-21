Betaal niet voor Best-Tip/Fly-a-way.eu

Update 8 maart 2018: Fly-a-way.eu identiek aan Best-Tip

De Consumentenbond ontvangt sinds kort meldingen over Fly-a-way.eu, die betaling van €55 eist na een telefonisch aanbod. Dit blijkt hetzelfde bedrijf te zijn als Best-Tip.nl. Beide websites zijn - behalve de naam - identiek. De reisaanbiedingen op de sites zijn een-op-een van Travelbird.nl gekopieerd en in sommige gevallen al verlopen. Ook voor Fly-a-way.eu geldt het advies om niet te betalen.

Best-Tip.nl

Best-Tip.nl benadert consumenten telefonisch en vertelt dat ze via hen met korting reizen kunnen boeken. Het bedrijf belooft een e-mail te sturen met daarin meer informatie, maar uit klachten blijkt dat gedupeerden die niet ontvangen. Wel valt er een aanmaningsbrief van incassobureau Meijerink op de mat, met het verzoek €55 te betalen. Bij niet betalen stijgt dit bedrag tot ruim €100. In sommige gevallen belt het incassobureau ook.

Ongeldig

Consumenten hoeven echter niet te betalen, omdat de overeenkomsten ongeldig zijn. Best-Tip vraagt namelijk geen handtekening van de consumenten, terwijl dat bij telefonische verkoop van een dienst wettelijk verplicht is. De Consumentenbond raadt gedupeerden daarom aan niet te betalen.

Naar aanleiding van de klachten heeft de Consumentenbond contact opgenomen met Meijerink Incasso. Die heeft vervolgens alle nog openstaande vorderingen vooralsnog gestaakt. Ook heeft het incassobureau toegezegd geen opnames meer als ‘bewijs’ van de overeenkomst te sturen, omdat een telefonisch ‘ja’ immers niet voldoende is.

Niet nieuw

De Consumentenbond ontvangt geregeld klachten over bedrijfjes die op slinkse wijze consumenten ten onrechte aan ongewilde overeenkomsten proberen te verbinden. Door druk uit te oefenen met behulp van incassobureaus proberen ze hun slachtoffers geld uit de zak te kloppen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) tikte onlangs nog incassobureaus op de vingers die voor dergelijke bedrijven onterechte vorderingen incasseerden.

Lees ook: