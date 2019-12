Campagne Geen Gedoe Garantie afgerond

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, kijkt terug op een geslaagde campagne: ‘Consumenten hebben recht op garantie, maar in de praktijk is het vaak lastig om zonder gedoe garantie te krijgen. Met onze campagne hebben we het onderwerp succesvol onder de aandacht gebracht van consumenten en ondernemers. Van de honderden bedrijven die op de Geen Gedoe Garantielijst staan, kunnen consumenten een garantieafhandeling zonder gedoe verwachten. En onze veelgebruikte Garantiechecker helpt consumenten om hun recht te halen bij niet aangesloten bedrijven.’

Blijven strijden voor betere garantierechten

Thuiswinkel.org en de Consumentenbond startten op 25 januari 2018 de Geen Gedoe Garantie campagne. Kort daarna spraken ook brancheorganisaties Stichting Webshop Keurmerk en Qshops keurmerk hun steun uit en daarnaast riepen consumenten bedrijven via social media op zich aan te sluiten. Ook na de campagne blijft de Consumentenbond strijden voor betere garantierechten en voor naleving van die rechten door bedrijven. Combée: ‘Garantieproblemen zullen helaas blijven bestaan, dus wij blijven opkomen voor consumenten met garantieproblemen. We roepen iedereen dan ook op om hun problemen te blijven melden, aan ons én aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Bedrijven die de garantieregels aan hun laars lappen, kunnen hun borst natmaken.’

Garantiechecker

In september 2017 lanceerde de Consumentenbond een nieuwe versie van de Garantiechecker, die al bijna tienduizend keer is gebruikt. Hiermee kunnen consumenten in een paar eenvoudige stappen nagaan wat te doen als hun product onverwacht gebreken vertoont. De Garantiechecker verwijst naar voorbeeldbrieven waarmee consumenten de verkoper of fabrikant kunnen aanspreken.

Lees ook: