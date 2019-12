Thuiswinkel.org en Consumentenbond starten garantie-initiatief

Bedrijven zeggen met de Geen Gedoe Garantie toe om zich aan de wettelijke garantieregels te houden, duidelijk te communiceren over de garantierechten van consumenten en hen niet van het kastje naar de muur te sturen. De Consumentenbond publiceert een lijst van deelnemende organisaties op zijn website en consumenten kunnen bedrijven aansporen mee te doen door ze op social media te ‘taggen’ met de hashtag #GeenGedoe.

Voor alle winkels

Omdat online winkelen sterk toeneemt en consumenten daar ook steeds grotere uitgaven doen, start de Consumentenbond de Geen Gedoe Garantie samen met Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor online winkels.* Maar ook ‘stenen’ winkels en webwinkels die niet bij Thuiswinkel.org zijn aangesloten, kunnen meedoen.

* Update 30 januari 2018: Leden van Thuiswinkel.org doen niet automatisch mee, ze moeten zich zelf aanmelden.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Garantie is een groot goed, maar in de praktijk blijkt het voor consumenten vaak knap lastig om te krijgen waar ze recht op hebben. Daarom bieden we, samen met Thuiswinkel.org, bedrijven de kans om zich van hun beste kant te laten zien door Geen Gedoe Garantie te beloven. En zo’n publieke belofte maakt het voor consumenten makkelijker om bedrijven eraan te houden’.

Ank van Heeringen, senior jurist Thuiswinkel.org: ‘Garantie is een lastig onderwerp. Thuiswinkel.org sluit graag aan bij dit initiatief omdat onze leden al werken met de regels uit de belofte van de Geen Gedoe Garantie. Dit is een van de aspecten van ons lidmaatschap waarmee onze leden zich onderscheiden. Klachten kun je natuurlijk nooit helemaal voorkomen, maar je kunt wel altijd proberen om ze zonder gedoe op te lossen’.

Meeste vragen en klachten over garantie

Garantie is het onderwerp waarover bij de Consumentenbond elk jaar de meeste vragen en klachten binnenkomen. Recent onderzoek van de Consumentenbond toont aan dat garantieafhandeling tot grote ergernis leidt onder consumenten. Een kwart van de consumenten is ontevreden en 15 procent koopt zelfs liever een nieuw product dan in discussie te moeten gaan met de verkoper of de fabrikant.

