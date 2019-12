Consumenten ontevreden over garantieafhandeling door verkoper

Nieuws|Ruim een kwart van de consumenten is ontevreden over hoe hun beroep op garantie is afgehandeld. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 12.000 consumenten. Ruim de helft geeft aan de discussie met fabrikant of verkoper het vervelendst te vinden. 15% koopt daarom liever een nieuw product dan de discussie aan te gaan.

De meeste problemen ontstaan door onwetendheid. Consumenten blijken slecht op de hoogte van de wettelijke garantieregels en verkopers passen garantierechten niet altijd goed toe. Zo is vaak niet duidelijk wat het verschil is tussen de garantie van de verkoper of de fabrikant en wettelijke garantierechten. Die laatste gelden vaak langer, namelijk: zolang men er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat een product meegaat. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld de prijs, het merk, het soort product en de beloftes van de verkoper.

Daarnaast worden consumenten met een defect product vaak zonder pardon doorgestuurd naar de fabrikant, terwijl de verkoper verantwoordelijk is. Met de verkoper is immers de koopovereenkomst gesloten. Een andere misvatting is dat er geen beroep op garantie kan worden gedaan zonder bon. Maar ook een ander aankoopbewijs, zoals een bankafschrift, kan voldoende zijn.

Garantie Campagne

De Consumentenbond wil dat bedrijven zich beter gaan houden aan de wettelijke garantieregels en die zonder gedoe toepassen. Het helpt als ook consumenten beter op de hoogte zijn van hun rechten. De Consumentenbond is daarom de campagne Geen Gedoe Garantie gestart. Op de campagnepagina is onder andere de Garantiechecker te vinden, waarmee consumenten eenvoudig kunnen nagaan of ze recht hebben op (kosteloze)reparatie of vervanging, en op welke manier ze de verkoper daarop kunnen aanspreken.

Het volledige artikel over het garantieonderzoek is terug te lezen in de Consumentengids die 19 december verschijnt.

