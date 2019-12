Welke bedrijven beloven geen gedoe?

Laptop stuk en van het kastje naar de muur gestuurd? Samen met Thuiswinkel.org lanceerden we de campagne Geen Gedoe Garantie. Ook webwinkelorganisaties Stichting Webshop Keurmerk en Qshops keurmerk ondersteunden het initiatief. We vroegen jullie om op sociale media bedrijven te noemen, waarvan je Geen Gedoe Garantie verwacht. Ruim 300 bedrijven sloten zich aan, zoals Conrad, Otto en BCC. Met zoveel bedrijven die een garantieafhandeling zonder gedoe beloven is de campagne, die 8 maart stopte, een succes. Wil je weten of het bedrijf waar jij een aankoop wil doen garantie zonder gedoe belooft?

