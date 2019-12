Consumentenbond breidt juridische dienstverlening uit

De Consumentenbond heeft al een uitgebreid pakket aan diensten met telefonisch juridisch advies, Vluchtclaimservice, voorbeeldbrieven en het klachtenkompas, maar voegt daar nu met Brief op maat en Bemiddeling nog 2 diensten aan toe.

Behoefte aan hulp

Bart Combée, directeur Consumentenbond, is verheugd met de uitbreiding van de dienstverlening: ‘uit onderzoek blijkt dat consumenten behoefte hebben aan hulp wanneer ze een probleem hebben met een bedrijf. Met de Brief op maat en Bemiddeling bieden we die hulp. We nemen consumenten een zorg uit handen, bijvoorbeeld door een juridische brief te schrijven die volledig is toegesneden op de persoonlijke situatie. De consument verstuurt de door hem ondertekende brief zelf. De dienst Bemiddeling gaat nog een stap verder: hierbij nemen wij namens de consument contact op met het betreffende bedrijf en proberen zo tot een oplossing te komen.’

Voor leden en niet-leden

Beide diensten zijn beschikbaar voor leden en niet-leden. Een op maat gemaakte brief kost leden €17,50. Niet-leden betalen €24,50. Bemiddeling kost €85 voor leden en €100 voor niet-leden.

