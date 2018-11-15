Consumentenbond eist maatregelen Ryanair

Door problemen tussen Ryanair en haar personeel, waren in 2017 en 2018 duizenden vluchten vertraagd of werden helemaal geschrapt. Ryanair weigert veel gedupeerde consumenten daarvoor te compenseren, terwijl ze daar wel toe verplicht zijn volgens Europese regels. Bij de Consumentenbond en claimorganisatie EU Claim, waarmee de Consumentenbond samenwerkt, wachten nog ruim 5000 claims op afhandeling.

Gebrekkige bedrijfsvoering

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Ryanair stond al niet bekend als meest klantvriendelijke luchtvaartmaatschappij, maar de afgelopen tijd maken ze het wel heel erg bont. Ze ruziën onophoudelijk met hun personeel, waardoor veel consumenten niet of veel te laat op hun bestemming komen. Klanten zijn zo de dupe van hun gebrekkige bedrijfsvoering. Dat kan niet de bedoeling zijn.’

Lak aan alles

Uit onderzoek van de Consumentenbond in oktober 2018 blijkt bovendien dat Ryanair klanten met vragen laten bellen naar een duur 0900-nummer. Geld vragen voor een klantenservicenummer mag niet volgens de Nederlandse wet. Combée: ’Ryanair heeft lak aan alles, zo lijkt het. En daarom willen we nu met hen in gesprek. Wij willen de belofte dat ze consumentenrechten serieus nemen en zich klantvriendelijker gaan gedragen.’

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