Consumentenbond eist maatregelen Ryanair

Nieuws|Na aanhoudende consumentonvriendelijke gebeurtenissen bij Ryanair, is de maat vol bij de Consumentenbond. In een brief eist de Consumentenbond compensatie voor de gedupeerden en concrete maatregelen om problemen met vluchten te voorkomen. Ook moet Ryanair de Nederlandse wetgeving naleven.