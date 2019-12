Stakingen Ryanair: dit zijn je rechten

Staking geen overmacht

Update: 14-8-2019

Volgens de Europese regels heb je recht op terugbetaling van je ticket of een vergoeding bij annulering. Ryanair beroept zich op overmacht en ontkent dat reizigers recht hebben op een vergoeding. Volgens een uitspraak van het Europese Hof geldt een staking van eigen personeel niet als overmacht. De Consumentenbond meent dat dit ook van toepassing is op de stakingen van het eigen personeel van Ryanair in 2018. Wij hebben daarom een handhavingsverzoek ingediend bij de ILT.

De ILT zegt in het naar aanleiding daarvan genomen besluit van 7 augustus 2019 niet te kunnen vaststellen dat Ryanair (stelselmatig) de regels overtreedt. Volgens de inspectie is het niet aan haar om te beoordelen of Ryanairs weigering om compensatie te betalen terecht is, maar aan de civiele rechter. De ILT geeft te kennen dat er in Europese rechtspraak geen eenduidige lijn en interpretatie is in relatie tot de vraag of stakingen worden aangemerkt als buitengewone omstandigheden. Of consumenten in de onderhavige gevallen al dan niet recht hebben op compensatie is hiermee nog geen uitgemaakte zaak.

Het standpunt van de Consumentenbond blijft echter onveranderd. De Consumentenbond is van mening dat de onderhavige stakingen onder het eigen personeel binnen de invloedsfeer van Ryanair lagen en inherent zijn aan de normale uitvoering van bedrijfsmatige activiteiten van een luchtvaartmaatschappij. De Consumentenbond voelt zich hierin versterkt door de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 23 mei 2019. Wij tekenen bezwaar aan tegen dit besluit.

Ryanair negeert claims

Ryanair neemt de telefoon niet op en legt claims van consumenten en claimbureaus naast zich neer. Claimbureau EUclaim - waar wij mee samenwerken - ontving duizenden meldingen van consumenten die van Ryanair niet de compensatie krijgen waar ze recht op hebben.

Ook op brieven van EUclaim reageert Ryanair traag. Zo loopt 4% van alle zaken van EUclaim uit 2016 nog. Voor 2017 gaat het om 9% en voor dit jaar is 72% van de claims nog niet uitgekeerd. Als Ryanair niet reageert zullen er meer juridische procedures starten om betaling af te dwingen.

Verplichtingen Ryanair

Bij deze stakingen is Ryanair verplicht om passagiers te compenseren bij een vertraging van 3 uur of meer. Als de vliegtuigmaatschappij een vlucht annuleert moet ze binnen 7 dagen het ticket vergoeden. Of zorgen dat je via een andere route naar je eindbestemming kunt vliegen tegen dezelfde voorwaarden. Als het nodig is moet Ryanair ook bijstand verlenen. Denk aan verfrissingen, maaltijden, (hotel)accommodatie en vervoer naar de plek waar je overnacht.

Je rechten bij annulering

Je hebt recht op een vergoeding als Ryanair een vlucht annuleert en je daar korter dan 14 dagen vóór vertrek over informeert. Met veel tijdverlies, ligt de hoogte van de vergoeding tussen de €125 en €600 per ticket. Dit is afhankelijk van de vliegafstand en de duur van de vertraging die je oploopt. Lees alles over de vergoedingen en onze vluchtclaimservice.

Klachten

Heb jij ook last van de problemen bij Ryanair? Plaats dan een klacht op de Community, Klachtenkompas, Facebook of bij EU-Claim.