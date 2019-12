Luchtvaartinspectie ontloopt verantwoordelijkheid in zaak Ryanair

Nieuws|De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil Ryanair geen boete opleggen voor het ontduiken van de compensatieregels. De Consumentenbond, die daar om had gevraagd, is teleurgesteld en tekent bezwaar aan tegen het besluit.

Ryanair weigert compensatie te betalen aan passagiers wiens vlucht vertraagd of geannuleerd was als gevolg van stakingen in 2018. Volgens de Consumentenbond handelt de luchtvaartmaatschappij daarmee in strijd met de Europese passagiersrechten.

In februari 2019 vroeg de Consumentenbond de toezichthouder daarom in te grijpen en Ryanair hiervoor een boete of last onder dwangsom op te leggen.

Kop in het zand

De ILT zegt niet te kunnen vaststellen of Ryanair (stelselmatig) de regels overtreedt. Volgens de inspectie is het niet aan haar om te beoordelen of Ryanairs weigering om compensatie te betalen terecht is, maar aan de civiele rechter.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, vindt die redenering onbegrijpelijk: 'De ILT steekt zijn kop in het zand. De toezichthouder heeft de wettelijke plicht om het gedrag van Ryanair aan de Europese Verordening te toetsen en bij een overtreding sancties op te leggen. De civiele rechter kan alleen oordelen over individuele schadevergoedingen, maar heeft niet de bevoegdheden om handhavend op te treden en een boete of een last onder dwangsom op te leggen. Dat is nu juíst de taak van de ILT en die moet die verantwoordelijkheid niet ontlopen.'

Niet aangetoond

Volgens de Europese regels hebben reizigers recht op compensatie wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd of korter dan 14 dagen voor de reis wordt geannuleerd. Maar Ryanair beroept zich op 'buitengewone omstandigheden', waardoor het niet zou hoeven te compenseren.

De Consumentenbond is het daar niet mee eens. Molenaar: 'Wij zijn van mening dat een staking van het eigen personeel een bedrijfsrisico is en geen buitengewone omstandigheid.'

Eerder dit jaar oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant ook al dat Ryanair een door de staking gedupeerde reiziger moest compenseren. Het beroep dat Ryanair toen deed op 'buitengewone omstandigheden' werd door de rechter niet geaccepteerd.

In september 2018 schrapte Ryanair tientallen vluchten vanwege stakingen van zijn piloten en cabinepersoneel. Duizenden gedupeerde reizigers vroegen daarop tevergeefs om compensatie. Gedupeerden die bot vingen bij Ryanair, kunnen hun claim indienen bij de Vlucht Claim Service.

