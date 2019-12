Ford krijgt toch gelijk in navigatiezaak

Nieuws|Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code heeft de klacht van de Consumentenbond over Ford afgewezen. De Consumentenbond vindt dat de fabrikant consumenten onvoldoende informeert over oude kaarten in navigatiesystemen van nieuwe auto’s.

Met het besluit gaat het College in tegen een eerdere beslissing van de Reclame Code Commissie. Volgens het College zijn de kaarten niet zo oud als de Consumentenbond stelt. Daarnaast stelt het College dat consumenten op basis van de informatie op de website van Ford niet hoeven te verwachten dat nieuwe auto’s altijd met recente kaarten worden geleverd.

De informatie op de website gaat met name over de bediening van het navigatiesysteem, waardoor consumenten naar oordeel van het College niet onjuist geïnformeerd worden doordat informatie ontbreekt over hoe oud de routekaarten zijn. Ook wijst Ford op de website op de mogelijkheid tot updaten, waaruit volgens het College blijkt dat consumenten kunnen afleiden dat de routekaarten kunnen verouderen.

Strooien met jaartallen

De Consumentenbond is teleurgesteld in de uitspraak. Directeur Bart Combée. ‘Ford strooide in haar verweer met jaartallen en kreeg daardoor gelijk. Maar ook in de redenering van Ford zijn consumenten ruim anderhalf jaar misleid. Daar is nu geen oordeel over geveld. De Consumentenbond vindt dat consumenten niet hoeven te verwachten in een splinternieuwe auto gedateerde navigatiekaarten geleverd te krijgen’.

De Consumentenbond raadt consumenten die nieuwe auto’s kopen aan om zorgvuldig navraag te doen bij de verkoper over de datum van de kaarten in het ingebouwde navigatiesysteem en het daarbij horende updatebeleid. Als kaarten oud zijn, dan is het namelijk goed om over de autoprijs te onderhandelen. De Consumentenbond heeft verschillende auto-importeurs gevraagd naar hun updatebeleid van navigatiekaarten. Hieruit blijkt dat kaartupdates niet altijd vanzelfsprekend zijn.

