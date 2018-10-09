Ford op de vingers getikt wegens misleiding

De Consumentenbond trok deze zomer aan de bel bij de RCC na aanhoudende klachten van consumenten over nieuwe auto’s van Ford met navigatiekaarten tot soms wel 4 jaar oud.

Misleidend

Volgens de RCC maakt Ford zich schuldig aan misleiding door de informatie over verouderde kaarten achter te houden. Consumenten hadden mét deze informatie misschien een andere aankoopbeslissing genomen. Ford belooft op zijn website ook dat er ‘binnenkort’ updates van SYNC3 navigatie te downloaden zijn. De Consumentenbond vindt dit te weinig specifiek. Ook op dit punt gaf de RCC de Consumentenbond gelijk.

Geen reactie Ford

De Consumentenbond heeft Ford gevraagd welke maatregelen het bedrijf neemt en of het gedupeerden compenseert. Bijvoorbeeld door de komende updates gratis ter beschikking te stellen en klanten zo nodig te helpen bij het updaten. Ford heeft niet op de vragen gereageerd, maar stelde wel een update met nieuwere kaarten beschikbaar. Daarnaast gaat Ford in beroep tegen de uitspraak van de RCC.

De Consumentenbond brengt de uitspraak van de RCC ook bij brancheorganisatie RAI Vereniging en 12 andere auto-importeurs onder de aandacht. De Consumentenbond vindt dat als deze importeurs ook auto’s met oude kaarten in navigatiesystemen leveren, zij daar consumenten over moeten informeren.

Lees ook: