Grote verbetering in vermelden houdbaarheid geneesmiddelen

Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2015 naar zelfzorggeneesmiddelen bleek dat op 30 van 50 onderzochte hoestdranken, antischimmelcrèmes en neussprays niet te vinden was hoe lang ze na opening nog houdbaar waren. Deze informatie mag niet ontbreken: als consumenten de medicatie (te) lang bewaren, kan de werking afnemen en kunnen er bacteriën, schimmels en giftige stoffen ontstaan. Naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond besloot het CBG fabrikanten te verzoeken om op alle medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, vanaf oktober 2016 de uiterste houdbaarheid na eerste opening te vermelden.

Onderzoek CBG

In september 2018 heeft het CBG geconstateerd dat inmiddels voor 92% van de RVG-middelen (geneesmiddelen of kruidenmiddelen) aan de nieuwe verplichting is voldaan of een intentie is afgegeven. Voor RVH-middelen (homeopathische geneesmiddelen) is dat zelfs 96%. De cijfers laten zien dat de branche het probleem goed heeft opgepakt. Het gaat hierbij om de huidige productie van zelfzorgmiddelen. In drogisterijen, apotheken en supermarkten kunnen nog oudere verpakkingen in omloop zijn waar de houdbaarheid na opening nog niet op staat. Deze worden vervangen zodra ze uitverkocht zijn. De Consumentenbond verwacht van achterblijvende fabrikanten dat zij ook snel overgaan op het vermelden van de houdbaarheid na openen.

Meer lezen