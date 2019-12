Hygiënescore horeca moet toegankelijk blijven

Donderdag 13 december debatteert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van inspectiegegevens van toezichthouders op de volksgezondheid. Kamerleden De Groot (D66) en Graus (PVV) dienen dan een motie in voor het behoud van de kleurcodering, waarmee consumenten in 1 oogopslag zien hoe een horecagelegenheid scoort. De Consumentenbond dringt er bij de Tweede Kamer op aan deze motie te steunen.

Update 18 december 2018: de motie is helaas verworpen.

Kleurcodering

De kleurcodering laat eenvoudig zien of een horecagelegenheid zich aan de voorgeschreven hygiëne-eisen houdt. De kleuren groen, geel, donkeroranje of rood geven het totaaloordeel van de inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit weer. Door het afschaffen van de kleurcodering gaat de kracht van het huidige systeem verloren.

Openbare inspectieresultaten

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Wij pleiten al jaren voor de openbaarmaking van de inspectiegegevens. Een bruikbare presentatie van de resultaten is daarbij essentieel. Hiermee kunnen consumenten een weloverwogen keuze maken. En voor horecagelegenheden is het een prikkel om hun hygiëne prioriteit te maken. Zonder kleuren moeten consumenten zich door samenvattingen van de inspectierapporten worstelen, terwijl ze juist steeds meer gewend waren aan het huidige systeem.’

In Groot-Brittannië en Denemarken zijn de inspectieresultaten al jaren eenvoudig toegankelijk voor consumenten, zowel online als bij de ingang van de zaak via programma’s als Scores on the Doors en het smiley-systeem.

Overtreding en verscherpt toezicht

Uit de laatst bekende gegevens van de NVWA blijkt dat van de horeca- en ambachtelijke bedrijven die in 2017 zijn geïnspecteerd, 43% de regels overtrad. Het aantal bedrijven onder verscherpt toezicht is toegenomen van 585 in 2016 naar 664 in 2017.

Lees ook: