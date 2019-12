Klimaatakkoord: nog veel losse eindjes

Nieuws|De Consumentenbond is overwegend positief over het Hoofdlijnenakkoord voor de Gebouwde Omgeving, onderdeel van het Klimaatakkoord. Toch zijn er nog veel losse eindjes, waardoor consumenten nog niet weten wat hen te wachten staat. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Veel hangt af van de uitwerking’.

Op 10 juli overhandigt Ed Nijpels namens het Klimaatberaad het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). De Consumentenbond gaf input voor het deelakkoord Gebouwde Omgeving, dat over wonen gaat. Een belangrijk punt dat is overgenomen, is de wens voor een meer evenredige verdeling van de energiebelasting. Combée: ‘Dat zou echt een breuk met het huidige beleid zijn. Nu betalen zakelijke grootverbruikers veel minder energiebelasting per kWh en m3 dan consumenten. Dat is heel krom. Goed als dat wordt rechtgetrokken.’

Betaalbaar en consumentvriendelijk

Een ander winstpunt is dat nieuwe duurzame warmtetechnieken (bijvoorbeeld warmtepompen) in 2021 geëvalueerd worden. Daarbij wordt gekeken naar daling van de aanschafprijs, het geluid dat ze maken, hoeveel ruimte ze innemen en in hoeverre er genoeg deskundige installateurs voor die techniek beschikbaar zijn.

Combée: ‘Dit stimuleert de markt om betaalbare en consumentvriendelijke producten te ontwerpen. Dat maakt het voor consumenten makkelijker om van een cv-ketel op aardgas over te stappen op een duurzamere manier van verwarmen, zonder dat ze direct voor het blok gezet worden.’

Ook over de voorgestelde gebouwgebonden financiering is de Consumentenbond te spreken. Woningeigenaren kunnen zo investeren in een energiezuiniger huis zonder stijgende maandlasten en risico op een restschuld bij verhuizing. Garanties op energiebesparing op basis van onafhankelijke berekeningen zijn daarvoor wel essentieel.

Evenredige bijdrage

Combee: 'Al met al een mooi tussenresultaat, maar the devil is in the detail. Het Akkoord moet nog worden doorberekend. Pas dan wordt duidelijk welke directe en indirecte kosten op het bord van consumenten terecht komen. Er zitten bovendien nog wat uitvluchten in de formuleringen die wij graag concreet zien. Wij zullen dan ook bij de uitwerking betrokken blijven en scherp het consumentenbelang bewaken. Want consumenten willen zeker meewerken aan de energietransitie, maar niet als zij onevenredig moeten bijdragen of in onzekerheid gehouden worden.'

Duur warmtenet

Niet alle wensen van de Consumentenbond zijn overgenomen. Zo staat er niets in over het prijsbeleid van warmtenetten. Nu is de prijs die consumenten voor dergelijke warmte betalen, gekoppeld aan de snel stijgende gasprijs. Combée: ‘Die stijgende gasprijs is om mensen te stimuleren over te stappen naar een duurzamere energiebron. Het is dan volstrekt unfair als mensen die overstappen op een gasloos warmtenet toch die hoge prijs betalen. Dit punt zal bij de nieuwe Warmtewet 2.0 in 2019 aan de orde komen, maar wij vinden dat het ook nu al in dit Hoofdlijnenakkoord had moeten staan.’

