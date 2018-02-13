Oproep aan Tweede Kamer: onderzoek keuzevrijheid warmtenet

Toch meer moeten betalen

In de Warmtewet is vastgelegd dat huishoudens die zijn aangesloten op een collectief warmtenet, zoals bijvoorbeeld stadsverwarming, niet meer hoeven te betalen voor de levering van warmte dan huizen met een cv-ketel. Maar veel gebruikers van warmtenetten klagen dat zij wel degelijk meer betalen en niet kunnen overstappen naar een andere, goedkopere leverancier.

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis pleiten voor een eenvoudig uit te voeren praktijkvergelijking. Die kan uitsluitsel geven of consumenten met stadswarmte of blokverwarming inderdaad honderden euro's meer betalen dan vergelijkbare huishoudens aangesloten op gas.

Concurrentie

De Consumentenbond en VEH verwachten dat het toelaten van meerdere aanbieders op de warmtenetten ervoor zorgt dat de prijzen zullen dalen. De belangenbehartigers willen een toezegging van de minister dat dit snel onderzocht wordt. De Tweede Kamer behandelt de herziene Warmtewet op 14 februari.

Lees de brief van de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis aan de Tweede Kamer.