Opvragen van medisch kinddossier moeizaam proces

Nieuws|Het opvragen van medisch dossiers van kinderen bij een consultatiebureau of GGD is niet eenvoudig, blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Een derde van de aanvragers lukte het zelfs helemaal niet om een kopie te krijgen van het dossier.

Update 6 februari 2018

De 5 Jeugdgezondheidszorgorganisaties (ActiZ-Jeugd, AJN, NCJ, V&VN en GGD GHOR Nederland) hebben in een reactie laten weten het jammer te vinden dat dossiers niet altijd binnen de gestelde termijn aan de ouders zijn aangeleverd. Een verzoek van ouders hoort zo snel mogelijk te worden afgehandeld. De jeugdgezondheidsorganisaties roepen hun leden dan ook op om dossiers altijd goed en op tijd aan te leveren als ouders erom vragen. Lees de volledige reactie van de JGZ-organisaties.

Steekproef

Voor de steekproef vroegen 22 ouders het dossier op van hun kind en 4 volwassenen vroegen het dossier op van hun jeugdjaren. Negen van de 26 aanvragers lukte het niet om een kopie te krijgen, ondanks herhaalde verzoeken. Zeven van de 17 aanvragers die wel het opgevraagde dossier ontvingen, moesten langer dan de maximale termijn van 4 weken wachten op hun kopie.

Wettelijk recht op inzage en kopie

In het ‘Digitale Dossier Jeugdgezondheidszorg’ wordt medische informatie bijgehouden over gezondheid en ontwikkeling. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst hebben patiënten recht op inzage en een kopie van dit dossier, maar niet alle zorgverleners bleken hiervan op de hoogte. Ook de aanvraagprocedure is niet voor alle zorgverleners duidelijk. Vier deelnemers aan de steekproef moesten, ten onrechte, eerst een afspraak met de jeugdarts inplannen voordat zij hun dossier meekregen.

Reactie Consumentenbond

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘In 2014 lieten wij al zien dat huisartsen hoge drempels opwerpen als patiënten hun medisch dossier opvragen. En in 2016 was het bij ziekenhuizen niet anders. En nu blijkt weer dat het moeilijk is om inzage te krijgen in het kinddossier. Dit is bizar en wij zullen er dan ook bij de beroepsorganisaties op aandringen dat zij hun achterban in beweging zetten om dit te verbeteren.’

Onvolledig

Het blijkt niet alleen lastig om dossiers in handen te krijgen, ze zijn ook niet altijd compleet. In vier van de 17 ontvangen dossiers bleken fouten te zitten of ontbraken belangrijke gegevens: 2 keer miste er informatie over een allergie, 1 keer over astma en in 1 dossier stonden inentingen niet goed genoteerd.

Lees ook:

Meer informatie over het kinddossier en de aanvraagprocedure

Het onderzoek uit de Consumentengids van februari (pdf)

De brief aan GGD GHOR Nederland en Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)

Praat mee over het opvragen van medisch kinddossiers in de community van de Consumentenbond.