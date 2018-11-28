‘Providers pak ongebruikte data en belminuten niet af’

Consumenten met een mobiel abonnement verliezen nu aan het einde van iedere maand hun ongebruikte belminuten en data binnen hun bundel. Tegelijkertijd betalen ze extra voor iedere minuut of MB die ze búiten hun bundel verbruiken. Soms tot wel €0,31 per minuut of €0,15 per MB. Sommige providers sluiten het internet af voor klanten die hun bundel verbruikt hebben.

Absurd

De handelswijze van de providers is tegen het zere been van de Consumentenbond. Directeur Bart Combée: ‘Stel je eens voor dat de supermarkt aan het einde van de maand je halfvolle pot pindakaas komt ophalen. En je voor een nieuwe pot laat betalen als je de maand erna weer pindakaas op brood wilt. Of dat de benzinepomp aan het einde van elke maand de tank van je auto leeghaalt. Dat zouden we toch allemaal heel gek vinden? En toch is dat precies wat hier gebeurt. Dat kan niet. Als consument heb je voor die bundel betaald. Die is van jou. Providers mogen dat niet zomaar van je afpakken. Zeker niet als ze je aan de andere kant flink extra laten betalen.’

Afronden

Consumenten worden met meer onterechte kosten geconfronteerd. Ook het naar boven afronden van gesprekken op hele minuten zorgt voor hoge kosten. Een aantal providers rondt alleen gesprekken van korter dan 1 minuut af. In die gevallen betalen consumenten gemiddeld 18% meer dan ze daadwerkelijk verbruikten. Andere providers ronden alle gesprekken af op hele minuten. Klanten van die providers betalen gemiddeld 30% meer.

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