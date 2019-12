Refurbished iPhones zijn een flinke gok

De onderzoekers kochten de zogenoemde 'refurbished' iPhone 6s-modellen in de best beschikbare conditie bij 9 aanbieders. Gemiddeld waren de telefoons €72 (17%) goedkoper dan een nieuw toestel. Dat is relatief weinig. Bij andere iPhone-typen zijn de verschillen ook klein. Een gebruikte iPhone 7 met een 128 GB opslagruimte levert gemiddeld 14% voordeel op, een model met 32 GB slechts 3%.

Te rooskleurig

De hoge kortingen (tot wel 44%) waarmee de aanbieders de telefoons aanprijzen, zijn gebaseerd op de adviesprijs van een nieuw toestel. De actuele laagste prijs ligt echter veel lager en de aanbieders stellen de zaken dan ook te rooskleurig voor. In een enkel geval is een refurbished toestel zelfs duurder dan een nieuw toestel.

Niet als nieuw

Hoewel de winkels toestellen als ‘nieuw’ of ‘vrijwel niet van nieuw te onderscheiden’ bestempelden, mankeerde er toch wel het één en ander aan. Zo voorziet geen enkel bedrijf alle telefoons van een nieuwe accu, terwijl dit een cruciaal onderdeel is. Veel batterijen presteerden dan ook matig.

Daarnaast vertoonden sommige toestellen duidelijke gebruikssporen of waren ze vuil. Bij enkele telefoons zaten er putjes in de behuizing en bij een ander zat het scherm los. Daarnaast leverden de winkels in lang niet alle gevallen originele accessoires mee, zoals opladers en oordopjes.

