Twee autostoeltjes falen in botsproef

Bij de Ultimax i-Size van Concord brak het stoeltje los van zijn schaal waardoor de testdummy een flinke klap naar voren maakte. Bij een echt ongeluk zou het hoofd van het kind hierbij hoogstwaarschijnlijk ook de (bestuurders)stoel raken. Tijdens de botsing van opzij botste het hoofd tegen de zijdeur. Concord heeft de productie van het stoeltje stop gezet.Bij de Giordani Evolution Isofix schoot onder meer het heupgordeltje in de onderbuik. Dit stoeltje is niet in Nederland te koop

Hoe wij autostoeltjes testen Elk halfjaar testen wij nieuwe autostoeltjes op veiligheid en gebruiksgemak. Onze test is veel uitgebreider dan de wettelijke toelatingstest. We testen autostoeltjes voor baby’s, peuters en grotere kinderen van merken als Maxi-Cosi, Römer, BeSafe, Kiddy, Cybex en Recaro. We testen zowel autostoeltjes met gordelbevestiging als met Isofix-bevestiging.



Dure Isofix

Alle andere stoeltjes slaagden op het gebied van veiligheid, als is de een duidelijk beter dan de ander. Soms valt het gebruiksgemak tegen. Veel stoeltjes zijn stevig geprijsd, mede door de dure Isofix-bevestiging. Het duurst is de Maxi-Cosi AxissFix Air, deze kost maar liefst €650. Het stoeltje heeft, als enige, ingebouwde airbags in de gordeltjes die -zoals inderdaad bleek in de test- er voor zorgen dat bij een botsing het kind het minder zwaar te verduren krijgt dan in een vooruitkijkend zitje zonder die voorziening. Omdat in de botsing van opzij de belasting van de borstkas wat aan de hoge kant was, scoort hij echter niet optimaal (6,9). De Maxi Cosi Rock en Rock + FamilyFix One i-Size base en de Kiddy Evoluna i-Size 2 krijgen de meeste punten in het onderzoek, alle drie een 7,9.

De Consumentenbond testte 19 autostoeltjes onder meer van de merken Britax-Römer, Cybex, Kiddy, Nuna en Maxi-Cosi.

