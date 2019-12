Behandelstop VGZ-verzekerden bij Ikazia onacceptabel

Update 17 oktober 2019

Ook Zilveren Kruis-verzekerden lopen sinds 14 oktober tegen een behandelstop aan, bij Ziekenhuisgroep Twente. Als gevolg van volumeafspraken is er daar dit jaar geen ruimte meer voor nieuwe patiënten van Zilveren Kruis en de daar onder vallende verzekeraars. De Consumentenbond wil niet dat patiënten de dupe worden van afspraken tussen verzekeraars en ziekenhuizen en heeft hierover een brief geschreven aan Zilveren Kruis.

Behandelstop nodig

Ieder jaar maken verzekeraars en zorgverleners afspraken over de hoeveelheid zorg die dat jaar geleverd mag worden. Nu is Ikazia al door de met VGZ overeengekomen hoeveelheid heen, met een behandelstop als gevolg. Hierdoor moeten nieuwe patiënten noodgedwongen naar andere ziekenhuizen uitwijken. Op zijn website zegt VGZ dat de behandelstop nodig is ‘om te voorkomen dat het Ikazia ziekenhuis in 2019 meer zorg moet leveren dan vooraf is afgesproken’.

Omgekeerde wereld

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is de omgekeerde wereld. Verzekerden gaan voor een jaar een contract aan met een zorgverzekeraar en kunnen tussentijds niet overstappen. Ze moeten er dus van uit kunnen gaan dat zij gedurende dat jaar ook daadwerkelijk van de vooraf gekozen zorgverleners gebruik kunnen maken. Als het met de budgetteringen niet uitkomt, moet er geschoven worden met budgetten tussen ziekenhuizen in plaats van met verzekerden. Daarnaast gaat de argumentatie van VGZ volledig voorbij aan de keuzevrijheid van verzekerden. Discussies tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten ze niet voeren over de rug van patiënten.'

Gezondheidsrisico’s

De Consumentenbond uit al jaren kritiek op de afspraken over volumeplafonds. Consumenten hebben hier geen enkel zicht op en hebben geen andere keus dan uitwijken naar een ander ziekenhuis of hun behandeling uitstellen tot het nieuwe jaar. Hoe vroeger in het jaar de volumeplafonds bereikt worden, hoe langer het uitstel en hoe groter ook de gezondheidsrisico’s.



